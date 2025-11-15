União Europeia doa R$124 milhões para o Fundo Amazônia

A União Europeia concretizou, nesta quinta-feira (13), a doação de 20 milhões de euros (cerca de R$ 124 milhões) ao Fundo Amazônia. A doação foi oficializada durante uma cerimônia na Blue Zone da COP30, em Belém, que contou com a presença da ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, e da chefe da Delegação da UE no Brasil, Marian Schuegraf.

Também participaram a diretora Socioambiental do BNDES, Tereza Campello, e representantes do KfW, banco que operacionalizou a doação. Os desembolsos serão realizados ao longo dos próximos quatro anos.

Na solenidade, a ministra Marina Silva afirmou que a doação é fruto de uma parceria entre nações que entendem que o enfretamento das questões climáticas e a proteção da biodiversidade não são algo isolado de um país. “Os recursos destinados ao fundo por países parceiros são viabilizados pelos bons resultados no combate ao desmatamento na Amazônia alcançados pelo governo do presidente Lula: nos últimos três anos, foram 50% de redução”, afirmou a ministra.

“As doações, por sua vez, ampliarão as ações de preservação do bioma, reforçando um ciclo virtuoso que beneficia povos indígenas e comunidades tradicionais que mantêm a floresta em pé, impulsionam a pesquisa científica, estimulam a bioeconomia e garantem segurança alimentar”, completou.

Marian Schuegraf, por sua vez, reafirmou o compromisso da União Europeia com o combate às mudanças climáticas. “Esta parceria demonstra um compromisso inabalável com o combate às mudanças climáticas por meio das ações que beneficiam tanto a natureza quanto a humanidade”, afirmou a diplomata. A doação, segundo ela, reforça a colaboração entre o bloco e o Brasil pela sociobioeconomia.

Schuegraf também comentou a redução acumulada de 50% no desmatamento da amazônia ocorrida nos últimos anos, em comparação com 2022, lembrando que a medida evitou a emissão de mais de 700 milhões de toneladas de CO2. “A União Europeia está empenhada em eliminar os incentivos de mercado ao desmatamento. Nossa lei antidesmatamento reflete esse compromisso. Essa lei é fundamental para uma proteção mais ampla das florestas”, completou.

A doação havia sido anunciada pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, durante sua visita ao Brasil em 2023.

O Fundo

Criado em 2008, o Fundo Amazônia é o principal instrumento mundial de financiamento para ações de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (Redd+). A partir da retomada das doações, em 2023 – após quatro anos paralisado – o Fundo Amazônia chegou a R$ 1,6 bilhão adicionais contratados, e o número de doadores passou de três para 10. (Com informações do BNDES)

