Corpo de idoso desaparecido é encontrado em galinheiro no Sol Nascente

Familiares e conhecidos relataram que o idoso costumava sumir por alguns dias - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Civil (PCDF) investiga o assassinato de um idoso, de 71 anos, no Trecho 3 do Setor Habitacional Sol Nascente. Jair José Gonçalves estava desaparecido desde o último domingo (9/11). O corpo dele foi encontrado nesta quinta-feira (13/11), enrolado em um lençol, sob um galinheiro no local onde morava. Veja o momento em que a polícia encontra o corpo:

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O caso é conduzido pela 19ª Delegacia de Polícia (Setor “P” Norte - Ceilândia), que trabalha com a suspeita de que o idoso tenha sido morto por um casal que vivia com ele. De acordo com o chefe da unidade, delegado Fernando Fernandes, Jair foi visto pela última vez na companhia do casal que havia acolhido em sua casa.

Jair José Gonçalves estava desaparecido desde o último domingo (9/11) (foto: Material cedido ao Correio)

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O desaparecimento de Jair foi comunicado à polícia na segunda-feira (10). Familiares e conhecidos relataram que o idoso costumava sumir por alguns dias por causa do consumo excessivo de álcool, mas que não tinha transtornos mentais e morava sozinho.

Após o desaparecimento, moradores relataram que os dois agiram de modo suspeito. “O casal foi visto outras vezes voltando à residência, inclusive levando utensílios e objetos da casa desse idoso, motivo pelo qual a Polícia Civil trabalha com a hipótese de terem assassinado esse senhor para subtrair seus pertences”, afirmou o delegado.

A investigação ganhou força após uma carta escrita por um dos suspeitos ser entregue a uma mulher. No bilhete, o homem confessaria ter matado Jair. No texto, o autor se identifica como Wanderson Araújo Rodrigues. Em um dos trechos ele escreve: “Eu matei mesmo. Não tenho mais o que falar. Vou esperar eles me pegarem. Vai ser difícil”.

No texto, o autor se identifica como Wanderson Araújo Rodrigues (foto: Material cedido ao Correio)

O suspeito, segundo a polícia, possui passagem por roubo e grilagem de terras. Equipes estão nas ruas para localizar ele e a companheira, que teria retornado ao local do crime dois dias depois para ajudá-lo a levar os objetos da residência.



