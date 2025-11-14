InícioBrasil
Justiça britânica declara BHP responsável por tragédia da barragem em Mariana

Justiça determinou que a gigante australiana BHP da mineração é responsável por um dos maiores desastres ambientais do Brasil

Vista aérea dos danos na vila de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais, Brasil, em 6 de novembro de 2015, após o rompimento da barragem de Fundão - (crédito: CHRISTOPHE SIMON / AFP)
A Justiça britânica determinou, nesta sexta-feira (14/11), que a gigante australiana BHP da mineração é responsável por um dos maiores desastres ambientais do Brasil, ocorrido em 2015, o que abre caminho para bilhões de dólares em indenizações.

O tribunal "considera que a BHP é estritamente responsável como poluidora pelos danos causados pelo colapso" da barragem de rejeitos da mina de ferro de Fundão, perto de Mariana, no estado de Minas Gerais, que matou 19 pessoas e despejou milhões de toneladas de lama tóxica.

A questão das perdas e danos para os 620 mil demandantes registrados deverá agora ser objeto de um segundo julgamento, previsto para começar em outubro de 2026.

AF
AF

Agence France-Presse

Por Agence France-Presse
postado em 14/11/2025 08:13 / atualizado em 14/11/2025 08:13
