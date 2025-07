Nova carteira de identidade alcança quase 20% da população do DF

Desde novembro de 2023, o Distrito Federal já emitiu mais de 590,5 mil Carteiras de Identidade Nacional (CIN), o equivalente a 19,8% da população da capital federal. O índice, divulgado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, é superior à média nacional, que está em 14,2%.

Apenas em julho, mais de 27,4 mil carteiras foram emitidas na capital, reflexo da estratégia adotada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que reforçou o atendimento à população e aumentou em cerca de 50% o volume mensal de emissões desde o início do novo modelo.

O reforço foi possível com a contratação de atendentes e a integração de mais unidades descentralizadas por meio do programa Na Hora. Atualmente, além das nove unidades ligadas às delegacias de pronto atendimento, os cidadãos também podem solicitar o documento em sete postos do Na Hora.

A emissão do novo documento segue o Decreto nº 10.977/2022, que instituiu a federalização da identidade. Agora, a Carteira de Identidade Nacional passa a ser o único documento oficial de identificação do cidadão, utilizando o CPF como número de registro. Vale ressaltar que o modelo antigo da carteira de identidade continua válido até 2032, ou seja, não há necessidade de substituição imediata.

No entanto, para quem quiser solicitar a nova CIN, é necessário estar com o CPF regularizado junto à Receita Federal e apresentar também a Certidão de Nascimento ou de Casamento atualizada, em via original, versão física ou meio digital, ou cópia autenticada em cartório.

Como obter a CIN

Os atendimentos podem ser realizados sem agendamento, por ordem de chegada, nos Postos de Identificação Biométrica (PIBs), que funcionam das 7h às 19h em diversas regiões administrativas do DF. Também é possível agendar horário pelo site da PCDF para atendimento em uma das sete unidades do Na Hora (manhã ou tarde) ou nos postos localizados junto às delegacias de polícia, à tarde.

A primeira via da CIN é gratuita. Para os que já possuem a nova CIN, emitida em outro estado ou no DF, é cobrada uma taxa de R$ 42 para a emissão da segunda via no DF. Além da versão em papel moeda, há também a opção de emitir a identidade na versão cartão, pagando uma taxa de R$ 84.