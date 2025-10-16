Reconhecimento em mãos: professores ganham Carteira Nacional Docente

Presidente Lula no evento, no Rio de Janeiro, que anunciou a criação da carteirinha de classe para os professores - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou, ontem, no Rio de Janeiro, a abertura do sistema de solicitação da Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), novo documento oficial que reconhece a profissão docente no país. O lançamento foi na cerimônia em comemoração ao Dia dos Professores, no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e cerca de 3 mil educadores das redes pública e privada.

A carteira terá validade de 10 anos, será aceita no território nacional e é destinado a professores de todos os níveis e etapas da educação — das redes municipais, estaduais, federal e privada. O sistema de solicitação será aberto hoje, por meio da página Mais Professores, com acesso via conta gov.br. Para requerer o documento, o docente deve ter CPF válido e vínculo ativo em instituição de ensino. Depois do cadastro, a versão digital da CNDB poderá ser baixada imediatamente, garantindo acesso automático aos benefícios. A carteira dá acesso ao programa #TôComProf, que reúne empresas parceiras dos setores de cultura, alimentação, moradia e transporte.

Ao assinar o decreto que cria a CNDB, Lula destacou a educação como base do desenvolvimento e reafirmou o compromisso do governo com a valorização dos profissionais da área. "A educação é aquele caminho que a gente aponta e vê uma luz no fim do túnel. Do nosso governo não faltará atitude para tentar melhorar a educação neste país. Temos que exportar inteligência, conhecimento, tecnologia", afirmou o presidente.

Novas gerações

Lula também destacou a importância de investir na formação das novas gerações. "Quero provar ao mundo que a gente pode consertar o país. A gente sonha que o filho da gente tenha uma boa educação, uma boa formação profissional, para viver independente a vida inteira. Soberania significa qualidade de vida do nosso povo", frisou.

Além da abertura dos pedidos da CNDB, o governo lançou uma premiação nacional para 100 mil professores e apresentou a nova versão do Portal de Formação Mais Professores, ampliando as ações do programa criado em janeiro deste ano pelo Ministério da Educação (MEC). Daí porque Camilo Santana lembrou os múltiplos papéis dos docentes. "Às vezes, o professor é pai, é mãe, é psicólogo, é enfermeiro, é irmão, é aquele que cuida e tem um amor grande pelos alunos desse país. Quero convocar todos os parceiros para criar um grande movimento de reconhecimento ao papel do professor", disse.

O ministro também destacou iniciativas do governo, como o programa Pé-de-Meia, o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, o Programa Escola de Tempo Integral, o Pacto pela Retomada de Obras da Educação, a criação de 100 novos institutos federais e o Programa Escola Conectada. "Em 2023, tínhamos 42% das escolas públicas conectadas com fins pedagógicos. Agora, são 65,9% das escolas conectadas em todo o Brasil", lembrou.



