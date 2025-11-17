Chanceler alemão desdenha de Belém após COP30: 'Contente por retornar'

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, desdenhou de Belém em um discurso proferido no Congresso Alemão do Comércio na última semana. Em 6 e 7 de novembro, o líder esteve na capital paraense por ocasião da Cúpula de Líderes da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Senhoras e senhores, vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?'. Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse Merz a membros do varejo alemão.

Alemanha

No discurso, ele ainda pediu ao público presente para defender a Alemanha, mantendo o "senso de proporção e equilíbrio" entre as pessoas e valorizando o ambiente comercial próspero e livre.

"Vivemos em um dos países mais livres do mundo, e vale a pena defender nosso país, nossa democracia e nossa ordem econômica. [...] Essa é uma tarefa que todos devemos assumir: defender este país, nossa democracia, nossa sociedade aberta contra seus inimigos internos e externos – e também nossa ordem de economia de mercado", afirmou o chanceler alemão.

Lula

Durante a Cúpula de Líderes da COP30, quando também participou de uma reunião bilateral com Lula, Merz se comprometeu a contribuir com um "valor significativo" para o Fundo Florestas para Sempre (TFFF), mas não especificou qual seria essa quantia.

Ele chegou a elogiar o formato de mutirão para custear a iniciativa de remunerar países que preservam suas florestas tropicais. Tanto no Brasil quanto na Alemanha, no evento voltado ao varejo, o chanceler alemão afirmou que a proteção climática deve andar junto ao desenvolvimento da economia.

"Eu disse exatamente isso também na semana passada, na Conferência do Clima, no Brasil. A Alemanha mantém seus compromissos climáticos, mas agora a Alemanha não faz mais política climática contra a economia – ela faz política climática junto com a economia. Todos nós somos responsáveis e contribuímos para que esse problema exista", discursou Merz.