Uber e iFood: entenda como funcionará a integração nos aplicativos

A integração entre iFood e Uber começou a operar nesta segunda-feira (17/11). Com a atualização, o aplicativo do iFood passa a exibir o ícone “Corridas”, que direciona o usuário para os serviços da Uber. Já no app da Uber, uma aba dedicada ao iFood será disponibilizada. A assinatura conjunta pode ser contratada pelo Clube iFood, dentro do aplicativo de delivery, ou na área “Conta” do app da Uber.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Inicialmente a integração está disponível apenas para usuários de Belo Horizonte. A capital mineira foi escolhida como projeto-piloto por refletir o comportamento das grandes metrópoles brasileiras, segundo as companhias. O desempenho local servirá de referência para ajustes antes da expansão nacional.
Como parte da novidade, as empresas lançaram um plano conjunto de assinatura que reúne benefícios do Clube iFood e do Uber One por R$ 21,90 mensais. O pacote inclui cupons de desconto para restaurantes, mercados, farmácias e serviços de conveniência, além de vantagens em viagens pela Uber — como 10% do valor das corridas revertidos em créditos e acesso prioritário a motoristas com melhor avaliação. Também estão previstos dois descontos mensais de 25% (limitados a R$ 5) nas categorias Comfort e Black.
A liberação para outras cidades será gradual. A previsão é que, até janeiro de 2026, a integração esteja ativa em todos os municípios onde as duas empresas operam. Ainda neste ano, o acesso passará a ocorrer também no sentido inverso: consumidores poderão utilizar o iFood dentro do aplicativo da Uber em diversas capitais.
A integração exigiu mais de seis meses de desenvolvimento e o trabalho de cerca de 300 profissionais de engenharia, produto, segurança e design em cinco países. O projeto envolveu a reconstrução de parte da arquitetura do iFood em ambiente web, a criação de novas APIs e a revisão das camadas de front-end e back-end. As empresas afirmam que a comunicação entre as plataformas é totalmente criptografada, segue padrões internacionais de segurança, como o PCI-DSS, e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).