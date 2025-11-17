Uber e iFood: entenda como funcionará a integração nos aplicativos

A integração entre iFood e Uber começou a operar nesta segunda-feira (17/11). Com a atualização, o aplicativo do iFood passa a exibir o ícone “Corridas”, que direciona o usuário para os serviços da Uber. Já no app da Uber, uma aba dedicada ao iFood será disponibilizada. A assinatura conjunta pode ser contratada pelo Clube iFood, dentro do aplicativo de delivery, ou na área “Conta” do app da Uber.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Botão de emergência da Uber passa a coletar dados da viagem ao 190 no DF

Inicialmente a integração está disponível apenas para usuários de Belo Horizonte. A capital mineira foi escolhida como projeto-piloto por refletir o comportamento das grandes metrópoles brasileiras, segundo as companhias. O desempenho local servirá de referência para ajustes antes da expansão nacional.

Como parte da novidade, as empresas lançaram um plano conjunto de assinatura que reúne benefícios do Clube iFood e do Uber One por R$ 21,90 mensais. O pacote inclui cupons de desconto para restaurantes, mercados, farmácias e serviços de conveniência, além de vantagens em viagens pela Uber — como 10% do valor das corridas revertidos em créditos e acesso prioritário a motoristas com melhor avaliação. Também estão previstos dois descontos mensais de 25% (limitados a R$ 5) nas categorias Comfort e Black.

A liberação para outras cidades será gradual. A previsão é que, até janeiro de 2026, a integração esteja ativa em todos os municípios onde as duas empresas operam. Ainda neste ano, o acesso passará a ocorrer também no sentido inverso: consumidores poderão utilizar o iFood dentro do aplicativo da Uber em diversas capitais.

A integração exigiu mais de seis meses de desenvolvimento e o trabalho de cerca de 300 profissionais de engenharia, produto, segurança e design em cinco países. O projeto envolveu a reconstrução de parte da arquitetura do iFood em ambiente web, a criação de novas APIs e a revisão das camadas de front-end e back-end. As empresas afirmam que a comunicação entre as plataformas é totalmente criptografada, segue padrões internacionais de segurança, como o PCI-DSS, e cumpre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).