Tecnologia forense: Sinab ultrapassa 100 mil perfis balísticos

O Sistema Nacional de Balística (Sinab), coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, ultrapassou 100 mil perfis balísticos cadastrados em seu Banco Nacional. Para a pasta, esse é um “marco histórico”.

Segundo o ministério, esse avanço representa uma demonstração concreta de que o Brasil está fortalecendo sua capacidade investigativa com base em evidências confiáveis, contribuindo significativamente para o esclarecimento de crimes no país.

“Cada novo perfil incluído no Sinab representa uma peça fundamental para ajudar a esclarecer crimes violentos. Quanto mais informações são inseridas no banco, maiores são as chances de ligar diferentes ocorrências, identificar o uso repetido de uma mesma arma em vários locais e apoiar inquéritos com evidências técnico-científicas confiáveis”, destacou o órgão.

O sistema utiliza tecnologias comparativas que registram, de forma digital, as marcas deixadas por armas de fogo nos projéteis e estojos, seguindo padrões internacionais de análise balística forense. O ministério esclareceu que a integração em uma base única permite que especialistas façam buscas automatizadas por semelhanças.

