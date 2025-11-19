Tecnologia forense: Sinab ultrapassa 100 mil perfis balísticos

O Sistema Nacional de Balística (Sinab), coordenado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) do Ministério da Justiça, ultrapassou 100 mil perfis balísticos cadastrados em seu Banco Nacional. Para a pasta, esse é um “marco histórico”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo o ministério, esse avanço representa uma demonstração concreta de que o Brasil está fortalecendo sua capacidade investigativa com base em evidências confiáveis, contribuindo significativamente para o esclarecimento de crimes no país.
“Cada novo perfil incluído no Sinab representa uma peça fundamental para ajudar a esclarecer crimes violentos. Quanto mais informações são inseridas no banco, maiores são as chances de ligar diferentes ocorrências, identificar o uso repetido de uma mesma arma em vários locais e apoiar inquéritos com evidências técnico-científicas confiáveis”, destacou o órgão.
O sistema utiliza tecnologias comparativas que registram, de forma digital, as marcas deixadas por armas de fogo nos projéteis e estojos, seguindo padrões internacionais de análise balística forense. O ministério esclareceu que a integração em uma base única permite que especialistas façam buscas automatizadas por semelhanças.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais
- Brasil CNBB nomeia bispo para o acompanhamento espiritual da pastoral LGBT+
- Brasil COP30: Pantanal tem 1ª comissão própria e defende proteção das áreas úmidas
- Brasil Obra chinesa apresentada na COP30 provoca reação de líderes evangélicos em redes sociais
- Brasil Quase metade dos municípios da Amazônia Legal sofre com facções, diz estudo
- Brasil Sexóloga evangélica ensina prazer no sexo para mulheres e casais cristãos
- Brasil Operação contra o Comando Vermelho deixa 2 mortos e feridos no Rio