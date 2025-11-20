Homem é morto; assassinos deixam recado de gangue de bairro

Bairro Sapucaias fica perto da represa de Vargem das Flores e faz limite com o Bairro beija-Flor onde há disputas de gangues - (crédito: Reprodução/Google StreetView)

Um homem foi executado com seis tiros e pelo menos uma facada em Contagem (MG), na Grande BH, depois de perseguido em uma avenida.

O corpo de Juan Sebastian Vargas, de 30 anos, foi encontrado pela Políca Militar de Minas Gerais (PMMG), por volta das 23h de quarta-feira (19/11), na Avenida Tulipas, no Bairro Sapucaias, perto da represa de Vargem das Flores.

O crime aconteceu em uma via que é movimentada durante o dia, com presença de estabelecimentos comerciais e pontos de alimentação, mas que à noite fica deserta.

A vítima, ex-funcionário do sacolão próximo ao local do crime, foi surpreendida por dois homens ainda não identificados, que chegaram em uma motocicleta.

A arma utilizada foi identificada pela PMMG como sendo de calibre .380, uma pistola semiautomática e que por ejetar as cápsulas deflagradas permite identificar a munição empregada.

Juan e uma segunda pessoa chegaram em uma moto e estacionaram em um churrasquinho na esquina da Avenida Tulipas com a Rua das Rosas.

Imagens de câmeras de segurança mostram que, pouco depois, dois indivíduos em uma moto preta se aproximaram.

Percebendo o risco iminente, a vítima tentou correr a pé pela avenida, mas foi alcançada pelos disparos. O acompanhante de Juan fugiu e ainda não foi localizado para prestar depoimento.

A cena sugere uma execução sumária com requintes de crueldade, indicando que os autores tinham a intenção de "conferir" o óbito quando esfaquearam a vítima alvejada.

A perícia constatou seis perfurações, sendo duas na cabeça e o restante nas costas, além de uma lesão perfurocortante (lâmina ou similar) também nas costas.

A disposição dos ferimentos — tiros pelas costas seguidos de disparos na cabeça — sugere que Juan foi alvejado enquanto tentava fugir e finalizado quando já estava caído.

A perseguição foi curta, percorrendo poucos metros entre a esquina da Rua das Rosas e o número 901 da Avenida Tulipas.

O bairro Beija-Flor, citado como local da origem da ameaça, é contíguo ao Sapucaias, o que facilitou a rota de fuga dos criminosos para uma área onde supostamente dominam o tráfico.

O corpo foi encontrado de bruços, e junto à vítima, a polícia recolheu uma faca e uma bucha de substância semelhante à maconha.

A identificação formal só foi possível posteriormente, através de redes sociais e confirmação de uma testemunha que trabalhou com Juan. Segundo relatos, ele havia deixado o emprego no sacolão vizinho há cerca de um mês.

A motivação do crime aponta para um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas. Durante o período em que Juan esteve ausente do antigo trabalho, dois homens foram até o estabelecimento procurá-lo, deixando um recado ameaçador: "Os cara do Beija-Flor vai cobrar o vacilo".

A região do Beija-Flor é conhecida pelas autoridades policiais como um ponto sensível de venda de entorpecentes, reforçando a linha de investigação de homicídio ligado ao crime organizado local.



Execução e recado: tiros e facada