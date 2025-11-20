Veja momento em que incêndio começa em pavilhão da COP30

quipes de emergência combatendo um incêndio que deflagrou em um pavilhão dentro do local de realização da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas COP30 em Belém, estado do Pará, Brasil, em 20 de novembro de 2025 - (crédito: AFP)

Um dos pavilhões onde ocorre a COP30, em Belém, foi atingido por um forte incêndio na tarde desta quinta-feira (20/11). Imagens mostram o momento exato em que se inicia o o fogo, que se alastrou por por uma área chamada de Pavilhão dos Países, na Zona Azul.

O local foi evacuado a energia elétrica foi momentaneamente cortada. As labaredas, que começaram por volta das 14h, foram controladas. Não há feridos.

Em entrevista à Rede Globo, o governador Helder Barbalho afirmou que as equipes trabalham com duas hipóteses para o incidente ocorrido nesta quinta-feira (20) na COP30: falha em um gerador ou um curto-circuito em um stand. No entanto, as autoridades ainda não confirmaram a informação.

A Zona Azul é o espaço restrito onde se reúnem os negociadores, diplomatas e delegações oficiais. Celso Sabino, ministro do turismo, estava na Blue Zone e saiu às pressas. Ele afirmou que as equipes de segurança estavam tomando as medidas necessárias para controlar as chamas e aconselhou que a imprensa se retirasse do local.