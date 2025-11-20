Sabino sobre incêndio na COP: "Pode acontecer em qualquer lugar do mundo"

Sabino frisou que o incidente não compromete o andamento da conferência, que reúne mais de 65 mil participantes - (crédito: Reprodução CNN)

O ministro do Turismo, Celso Sabino, afirmou que o incêndio registrado na Blue Zone da COP30, em Belém, na tarde desta quinta-feira (20/11), não tem qualquer relação com o fato de a conferência do clima ocorrer na capital paraense. Segundo ele, o incidente poderia ter acontecido “em qualquer COP do mundo”, e a estrutura preparada para o evento respondeu como planejado.

“Não é porque a COP era em Belém que aconteceu esse incêndio. Os pavilhões são antichamas, o esquema de contingência funcionou e, felizmente, não temos ninguém ferido”, destacou.

O foco de fogo começou em um dos pavilhões, próximo ao estande da China, e provocou correria na área dedicada às negociações oficiais entre países. A equipe de segurança acionou o protocolo e evacuou rapidamente toda a Blue Zone, enquanto bombeiros civis e militares trabalhavam no controle das chamas.

Sabino explicou que os materiais que revestem a estrutura dos pavilhões são preparados especificamente para conter e retardar incêndios, o que contribuiu para a rápida contenção.

“É procedimento padrão evacuar a área. Se for necessário evacuar tudo, iremos evacuar”, disse.

As causas ainda estão em investigação, mas o ministro adiantou que as equipes trabalham com hipóteses como curto-circuito ou superaquecimento de bateria. “Pode ter sido um carregamento de celular ou curto-circuito”, afirmou.

Avaliação sobre retomada

A organização da COP30 deve divulgar ainda hoje se as atividades na Blue Zone serão retomadas nesta quinta ou somente amanhã (21). Sabino frisou que o incidente não compromete o andamento da conferência, que reúne mais de 65 mil participantes.

“Estamos prontos para retomar os trabalhos assim que houver liberação da área. A COP30 segue sendo a mais inclusiva de todos os tempos, e todas as discussões continuam avançando, inclusive sobre o fundo permanente”, garantiu o ministro.