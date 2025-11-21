Operação apreende mais de 200 garrafas de bebidas adulteradas em Minas

Operação apreende mais de 200 garrafas de bebidas adulteradas na Grande BH - (crédito: PMMG/Divulgação)

Duzentas e vinte e quatro garrafas de bebida alcoólica adulteradas foram apreendidas em uma grande operação da Polícia Militar (PM) na noite dessa quinta-feira (20/11) em Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a PM, a ação foi realizada depois de um homicídio ser registrado no bairro Citrolândia, na região dos predinhos do Paquetá. No local, os militares encontraram um depósito de bebidas, de diversas marcas, adulteradas.

Além disso, uma pessoa, de gênero e idade não divulgados, foi presa e uma quantidade de droga foi apreendida. Ao todo, os militares apreenderam:

95 Porções de maconha

63 Pedras de Crack

117 Papelotes de cocaína

1 Rádio Comunicador

R$ 144,00

Megaoperação no estado

Nessa quarta-feira (19/11), uma megaoperação, envolvendo 12 instituições e órgãos fiscalizadores de Minas Gerais e do país, foi finalizada com o objetivo de fiscalizar bebidas adulteradas e irregulares. Mais de 182 mil litros de bebidas alcoólicas e 3.958 unidades, entre garrafas e galões, consideradas inutilizáveis no estado foram apreendidas.

De acordo com o balanço da Operação Baco, coordenada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp-MG), por meio da Subsecretaria de Integração da Segurança Pública (Suint), 1.204 recipientes foram apreendidos, cujo volume chega a 182.847,72 litros.

A operação, que durou 40 dias, fiscalizou 522 estabelecimentos, abordou 447 pessoas, prendeu 18 pessoas e apreendeu um adolescente. Além disso, 17 inquéritos foram instaurados e nove flagrantes foram realizados.

A operação atuou teve prisões em flagrante nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Ribeirão das Neves e São José da Lapa, na Grande BH. No interior, foram registradas prisões em Governador Valadares e Poços de Caldas. Os levantamentos iniciais não apontaram a existência de uma rede de adulteração de bebidas, mas a possibilidade é alvo de investigações futuras.



O que fazer em caso de suspeita de intoxicação?

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) recomenda que a população não consuma bebida alcoólica de procedência duvidosa. Em caso de sintomas como náusea, vômito, dor abdominal, alteração visual e sonolência, a orientação é buscar ajuda médica imediata.

O Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Minas Gerais (CIATox/MG) segue disponível 24 horas para orientação técnica e assistência a possíveis casos de intoxicação. Em caso de dúvidas, é possível entrar em contato com a CIATox/MG pelos números 0800- 722-6001 e (31) 3239-9308.