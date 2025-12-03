Homem é preso por suspeita de matar enteado de 2 anos no Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu em flagrante, nesta segunda-feira (1º/12), o padrasto suspeito de assassinar uma criança de dois anos em Queimados, na Baixada Fluminense. O homem foi localizado momentos após o crime por equipes da 55ª DP, com apoio de policiais militares, após a vítima dar entrada em uma unidade de saúde com sinais evidentes de agressão.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Segundo a corporação, funcionários do hospital acionaram a delegacia quando constataram hematomas por todo o corpo do menino. A partir daí, os agentes deram início a uma operação rápida de apuração. Eles foram até a residência da família, ouviram testemunhas e identificaram o suspeito, que foi encontrado ainda na noite de segunda-feira.
De acordo com a Polícia Civil, o homem confessou ter agredido a criança. Relatos colhidos pelos investigadores indicam que ele teria comportamento agressivo e que episódios de violência contra o menino já haviam acontecido anteriormente.
O suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado e permanece preso. O caso segue sob investigação da 55ª DP.
Saiba Mais
- Brasil Influencer pernambucana finalmente consegue se encontrar com Lula
- Brasil Menino perde visão de um olho após ser agredido em escola
- Brasil Desigualdade e justiça ambiental guiam debate da saúde coletiva
- Brasil Justiça brasileira abre caminho para retorno de suposto espião à Rússia
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Repercussão de casos de feminicídio faz Lula se manifestar