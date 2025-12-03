Homem agride mulher na rua, sistema de vídeo flagra e agentes são acionados

Um homem foi preso depois de agredir uma mulher na manhã dessa terça-feira (2/12) no bairro Campos Elíseos, no centro de São Paulo (SP). A vítima foi abordada pelo agressor enquanto andava na rua. O episódio durou menos de dois minutos.
De acordo com a prefeitura de São Paulo, em nota, câmeras de segurança do sistema Smart Sampa capturaram a agressão. A plataforma de monitoramento alertou agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que estavam próximos ao local da agressão.
Assista ao momento em que o agressor aborda a vítima:
Pelas imagens, é possível ver o agressor enforcando a vítima. Em seguida, ele a derruba no chão. Logo em seguida a equipe da GCM chega ao local. Por não ter acatado as ordens de parada, o homem foi contido fisicamente e algemado. Segundo a prefeitura da cidade, ele foi detido e permanece preso. A vítima foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).
