Homem agride mulher na rua, sistema de vídeo flagra e agentes são acionados

O agressor, em cima da vítima, deitada no chão, durante caso que ocorreu no centro de São Paulo - (crédito: Reprodução / YouTube / PMSP - Acervo)
Um homem foi preso depois de agredir uma mulher na manhã dessa terça-feira (2/12) no bairro Campos Elíseos, no centro de São Paulo (SP). A vítima foi abordada pelo agressor enquanto andava na rua. O episódio durou menos de dois minutos. 

De acordo com a prefeitura de São Paulo, em nota, câmeras de segurança do sistema Smart Sampa capturaram a agressão. A plataforma de monitoramento alertou agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que estavam próximos ao local da agressão. 

Assista ao momento em que o agressor aborda a vítima: 

 

Pelas imagens, é possível ver o agressor enforcando a vítima. Em seguida, ele a derruba no chão. Logo em seguida a equipe da GCM chega ao local. Por não ter acatado as ordens de parada, o homem foi contido fisicamente e algemado. Segundo a prefeitura da cidade, ele foi detido e permanece preso. A vítima foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 03/12/2025 18:49 / atualizado em 03/12/2025 18:54
