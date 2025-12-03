Homem agride mulher na rua, sistema de vídeo flagra e agentes são acionados

O agressor, em cima da vítima, deitada no chão, durante caso que ocorreu no centro de São Paulo - (crédito: Reprodução / YouTube / PMSP - Acervo)

Um homem foi preso depois de agredir uma mulher na manhã dessa terça-feira (2/12) no bairro Campos Elíseos, no centro de São Paulo (SP). A vítima foi abordada pelo agressor enquanto andava na rua. O episódio durou menos de dois minutos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Mulher é estuprada por motorista de aplicativo após sair do trabalho



De acordo com a prefeitura de São Paulo, em nota, câmeras de segurança do sistema Smart Sampa capturaram a agressão. A plataforma de monitoramento alertou agentes da Guarda Civil Metropolitana (GCM) que estavam próximos ao local da agressão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assista ao momento em que o agressor aborda a vítima:

Leia também: Feminicídios disparam e São Paulo registra pior número desde 2015



Pelas imagens, é possível ver o agressor enforcando a vítima. Em seguida, ele a derruba no chão. Logo em seguida a equipe da GCM chega ao local. Por não ter acatado as ordens de parada, o homem foi contido fisicamente e algemado. Segundo a prefeitura da cidade, ele foi detido e permanece preso. A vítima foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM).