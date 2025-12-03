Vídeo mostra prefeito oferecendo caixa de cerveja para casal se beijar

Casal troca um beijo em bar no município de Sebastião Barros, no Piauí, em troca de um fardo de cerveja dado de presente pelo prefeito do município, Pablo Carvalho (PSD) - (crédito: Reprodução / Instagram / @portalr10)

O prefeito do município de Sebastião Barros, no interior do Piauí, Pablo Carvalho (PSD), ofereceu um fardo de cerveja em troca de um beijo entre um casal, nas dependências de um bar, situado na própria cidade. O Correio tentou entrar em contato com o prefeito Pablo Carvalho para comentar o caso, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto para manifestações.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Homem agride mulher na rua, sistema de vídeo flagra e agentes são acionados



De acordo com informações do Portal R10, um homem e uma mulher, aparentemente embriagados, trocaram um beijo para que pudessem receber, em troca, a bebida. Não há informações sobre quando a situação ocorreu. O veículo informa, no entanto, que o vídeo foi recebido nessa terça-feira (2/12).

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Assista:

O momento foi registrado por pessoas que estavam no local. É possível ver que o próprio prefeito também grava com o auxílio do celular.