Ruthetty, a "rainha do tecnobrega", é encontrada morta em casa

Cantora foi encontrada morta na própria casa, em Belém (PA) - (crédito: Reprodução Instagram)

A cantora paraense Rute Gomes dos Santos, conhecida como Ruthetty, foi encontrada morta, em Belém (Pará), nesta quarta-feira (4/12). Estrela do technomelody, ela fez sucesso nos anos 2000, com sucessos como Viver de ilusão e Amor da Minha Vida, Eterno Amor.

Segundo o UOL, o corpo da artista, que ficou conhecida como “rainha do tecnobrega”, foi encontrado na própria casa e tinha sinais de agressão, incluindo um ferimento na cabeça. O autor do crime teria tentando simular um suicídio. Ruthetty morreu por asfixia mecânica, sufocamento e politraumatismo.

Em nota, a Polícia Civil do Pará afirma que as circunstâncias da morte da cantora são apuradas sob sigilo pela Delegacia de Feminicídio (Defem). “Testemunhas são ouvidas, imagens de câmeras de segurança serão analisadas e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações”, afirma a PC-PA.

Em 2019, Ruthetty foi diagnosticada com esquizofrenia e, desde então, realizava tratamento. Mesmo com o uso de medicamentos e eventuais internações, ela manteve a agenda de shows.