Família denuncia "vaquinhas" falsas para mulher atropelada em SP

Tainara Souza Santos foi vítima de um tentativa de feminicídio - (crédito: Reprodução Instagram)

Familiares de Tainara Souza Santos, vítima de tentativa de feminicídio ao ser atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo, no sábado (29/11), alertam sobre uma falsa campanha de arrecadação que circula na internet. Em uma publicação nas redes sociais, Taty Souza, irmã de Tainara, afirma que perfis falsos em plataformas de "vaquinhas" on-line estão sendo criados sem a permissão da família ou advogados.

“Um verdadeiro absurdo”, escreveu. “Se aproveitando do momento de fragilidade da minha irmã, família e amigos pra usarem como pauta”.

Wilson Zaska, advogado da família de Tainara, também denunciou a tentativa de golpe utilizando o nome e fotos da mulher que teve as pernas amputadas durante a tentativa de feminicídio. “Atenção! Não há vaquinha ou qualquer pedido de ajuda da família”, alerta.

Na internet, é possível encontrar pelo menos dois perfis falsos utilizando o nome de Tainara em uma popular plataforma de "vaquinhas" on-line. Em ambos os perfis, os criminosos divulgam um link para doações que seriam supostamente direcionadas à família.

Ainda não se sabe se a família registrou boletim de ocorrências para denunciar os golpistas.