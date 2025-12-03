InícioBrasil
feminicidio

Família denuncia "vaquinhas" falsas para mulher atropelada em SP

Arrecadações utilizam perfis falsos com fotos de Tainara para tirar dinheiro que seria supostamente direcionado à família da vítima

Tainara Souza Santos foi vítima de um tentativa de feminicídio - (crédito: Reprodução Instagram)
Tainara Souza Santos foi vítima de um tentativa de feminicídio - (crédito: Reprodução Instagram)

Familiares de Tainara Souza Santos, vítima de tentativa de feminicídio ao ser atropelada e arrastada na Marginal Tietê, em São Paulo, no sábado (29/11), alertam sobre uma falsa campanha de arrecadação que circula na internet. Em uma publicação nas redes sociais, Taty Souza, irmã de Tainara, afirma que perfis falsos em plataformas de "vaquinhas" on-line estão sendo criados sem a permissão da família ou advogados.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

“Um verdadeiro absurdo”, escreveu. “Se aproveitando do momento de fragilidade da minha irmã, família e amigos pra usarem como pauta”.

Wilson Zaska, advogado da família de Tainara, também denunciou a tentativa de golpe utilizando o nome e fotos da mulher que teve as pernas amputadas durante a tentativa de feminicídio. “Atenção! Não há vaquinha ou qualquer pedido de ajuda da família”, alerta.

Na internet, é possível encontrar pelo menos dois perfis falsos utilizando o nome de Tainara em uma popular plataforma de "vaquinhas" on-line. Em ambos os perfis, os criminosos divulgam um link para doações que seriam supostamente direcionadas à família.

Ainda não se sabe se a família registrou boletim de ocorrências para denunciar os golpistas. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 03/12/2025 19:54 / atualizado em 03/12/2025 19:57
SIGA
x