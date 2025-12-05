InícioEconomia
Mapa participa de operação para coibir produtos veterinários desviados para uso ilegal

Mais de 2 mil frascos de cetamina que seriam usados indevidamente para gerar lucro ilícito foram apreendidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa)

Operação "Filling the Gap" mirou em organização criminosa que atuava desviando produtos veterinários em SP, MT, MG e RJ - (crédito: Ministério da Agricultura e Pecuária )
O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu mais de 2.199 frascos de medicamentos à base de cetamina, anestésico de uso exclusivo veterinário, e outros 2.640 produtos de uso controlado, nos dias 3 e 4 de dezembro. A operação “Filling the Gap” foi realizada em parceria com as Polícias Civis do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Mato Grosso. 

A ação teve como objetivo desarticular uma organização criminosa que atuava nacionalmente desviando produtos veterinários à base de cetamina para uso como droga, por meio de médicos veterinários cadastrados e estabelecimentos registrados no Mapa. 

Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão no Paraná e em São Paulo, além de fiscalizações em estabelecimentos agropecuários e veterinários localizados em São José do Rio Preto, Indaiatuba, Campinas e Estiva Gerbi, em São Paulo; Belo Horizonte, Minas Gerais; Várzea Grande, Mato Grosso; e Macaé, no Rio de Janeiro.

Os frascos de cetamina — anestésico geral injetável amplamente utilizado na medicina veterinária — seriam revendidos como droga recreativa, podendo atingir valor até quatro vezes superior ao preço original, gerando lucro ilícito aos envolvidos. As apreensões representaram um prejuízo estimado em mais de R$ 1.957.350,00 aos infratores.

Todos os estabelecimentos envolvidos foram autuados e alguns tiveram a comercialização de produtos veterinários sujeitos ao controle especial suspensa. 

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

CY
Caetano Yamamoto

Estagiário da editoria de Política, Economia e Brasil. Estudante de jornalismo do Ceub. Gosto também de Esportes. Pretendo participar de grandes coberturas, como uma Olimpíada.

Por Caetano Yamamoto
postado em 05/12/2025 15:07 / atualizado em 05/12/2025 15:09
