Homem é preso por porte de drogas e munições no Paranoá

Além de apreensão de substâncias ilícitas, foram encontrados oitos munições, um aparelho celular e duas balanças de precisão

Apreensão ocorreu no Paranoá - (crédito: Divulgação)
A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem suspeito de tráfico de drogas e posse irregular de munições. A apreensão ocorreu na noite dessa quinta-feira (4/12), no SLMN Trecho 07, área conhecida como Curral, no Paranoá,  A ação foi conduzida pelo GTM 40, com apoio do Águia 40 e do GTOP 40, após abordagem que resultou na localização de materiais ilícitos.

Foram apreendidas oito munições de calibre .20, uma munição de calibre .22, aproximadamente 57 embalagens de comprimido Rohypnol, uma porção de cocaína, sete porções de maconha, um comprimido de ecstasy, duas balanças de precisão, um aparelho celular e um veículo vinculado à ocorrência.

autor foi conduzido para as providências legais cabíveis, juntamente com os materiais apreendidos.

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 05/12/2025 15:47
