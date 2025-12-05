Brasil dobra uso de PrEP e reforça ações de prevenção ao HIV; conheça

Dados do Ministério da Saúde mostram salto na adesão à PrEP e reforçam importância de preservativos, PEP, DoxiPEP e testagem rápida para conter a transmissão do HIV - (crédito: Reprodução/GOV.BR)

Em 2024, o Brasil alcançou um marco importante no combate ao HIV: 104 mil pessoas passaram a utilizar a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP). O número, divulgado pelo Ministério da Saúde, mais que dobra o patamar de 2022, quando 50,7 mil usuários faziam uso da estratégia. A conquista ganha destaque durante o Dezembro Vermelho, período dedicado à conscientização e ao combate ao HIV e à Aids.

O panorama mais recente sobre HIV e Aids no país, com dados compilados até outubro de 2024, aponta uma epidemia em movimento constante. O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) registrou 19.928 novos casos de HIV no ano, número que reforça a necessidade de ampliar o alcance das medidas preventivas.

Para a infectologista Luísa Chebabo, dos laboratórios Sérgio Franco e Bronstein, da Dasa, a prevenção combinada segue como eixo central desse enfrentamento. Ela explica que unir preservativos e profilaxias medicamentosas — PrEP e Profilaxia Pós-Exposição (PEP) — fortalece a barreira contra o vírus, podendo reduzir o risco de transmissão em até 90%. Ainda assim, cada método deve ser aplicado em circunstâncias distintas.

A médica ressalta que o uso de camisinha continua indispensável: “Para uma precaução mais ampla, essas profilaxias devem ser combinadas com o uso de preservativos durante as relações sexuais, pois a PrEP e a PEP não protegem o indivíduo de outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), como HPV, sífilis e gonorreia”.

Três informações essenciais sobre prevenção ao HIV:

Preservativos: O uso correto do preservativo masculino ou feminino segue como método mais eficaz contra o HIV e todas as outras ISTs. PrEP: Combinação de antirretrovirais destinada a pessoas não infectadas, mas expostas a riscos elevados — como parceiros soropositivos ou grupos vulneráveis. Deve ser tomada antes da relação sexual para preparar o organismo e reduzir em até 90% a chance de transmissão. PEP: Medida de emergência para situações de possível exposição, incluindo relação sem preservativo, rompimento da camisinha ou violência sexual. Precisa ser iniciada em até 72 horas e continuada por 28 dias, diminuindo o risco em cerca de 80%.



Outro recurso que avança entre especialistas é a DoxiPEP, voltada para a prevenção de ISTs bacterianas como sífilis, clamídia e gonorreia. O método consiste na ingestão de uma dose única de doxiciclina após uma relação sexual sem proteção. Segundo Chebabo, estudos recentes mostram benefícios para pessoas com maior risco de contrair ISTs. Embora não substitua o preservativo, funciona como ferramenta complementar dentro da prevenção combinada.

Ela reforça ainda que o diagnóstico precoce do HIV é decisivo para conter a epidemia. Iniciar rapidamente o tratamento antirretroviral melhora a qualidade de vida e torna a pessoa intransmissível ao manter a carga viral indetectável.

“O teste de detecção pode ser realizado gratuitamente e de forma sigilosa em qualquer unidade de saúde (SUS), utilizando o método rápido, cujo resultado é liberado em minutos, ou por meio de exames laboratoriais convencionais. A testagem regular é fundamental para indivíduos com vida sexual ativa ou que tiveram alguma exposição de risco”, conclui a infectologista.