Criminosos invadem Biblioteca Mário de Andrade e levam obras de Portinari e Matisse

Entre as obras roubadas, estavam gravuras da série rara "Menino de Engenho", de autoria do pintor paulista

Obras roubadas faziam parte da exposição
Obras roubadas faziam parte da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade" - (crédito: Reprodução/Instagram @mamsaopaulo)

Dois homens armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo (SP), neste domingo (7/12), e levaram obras dos artistas Candido Portinari e Henri Matisse. As telas roubadas, cinco do brasileiro e oito do francês, faziam parte da exposição Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que encerraria também neste domingo. 

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. A Guarda Civil Municipal (GCM) reforça o policiamento no local. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), mas não obtive retorno até o momento da publicação. Em caso de resposta, a matéria será atualizada. 

Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que o local passa por perícia da Polícia Civil. Entre as obras de Portinari, estão gravuras da obra Menino de Engenho, série rara feita pelo pintor para o livro homônimo escrito por José Lins do Rego. 

Segundo a pasta, os quadros conta com apólice de seguro e o espaço da exposição “dispõe de equipe e sistema de vigilância e sistema de câmeras de segurança”. “Todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais”, diz a nota. 

A exposição fazia parte das homenagens aos 100 anos da biblioteca, completados em fevereiro deste ano. Centenária, a Biblioteca Mário de Andrade é a maior de São Paulo e segunda maior do Brasil, atrás apenas da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Em 1960, a então Biblioteca Municipal recebeu o nome do escritor modernista Mário de Andrade. 

postado em 07/12/2025 20:29
