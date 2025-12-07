Criminosos invadem Biblioteca Mário de Andrade e levam obras de Portinari e Matisse

Obras roubadas faziam parte da exposição "Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade" - (crédito: Reprodução/Instagram @mamsaopaulo)

Dois homens armados invadiram a Biblioteca Municipal Mário de Andrade, no centro de São Paulo (SP), neste domingo (7/12), e levaram obras dos artistas Candido Portinari e Henri Matisse. As telas roubadas, cinco do brasileiro e oito do francês, faziam parte da exposição Do livro ao museu: MAM São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade, em parceria com o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM), que encerraria também neste domingo.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. A Guarda Civil Municipal (GCM) reforça o policiamento no local. O Correio entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP), mas não obtive retorno até o momento da publicação. Em caso de resposta, a matéria será atualizada.

Em nota, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa informou que o local passa por perícia da Polícia Civil. Entre as obras de Portinari, estão gravuras da obra Menino de Engenho, série rara feita pelo pintor para o livro homônimo escrito por José Lins do Rego.

Segundo a pasta, os quadros conta com apólice de seguro e o espaço da exposição “dispõe de equipe e sistema de vigilância e sistema de câmeras de segurança”. “Todo o material que possa servir à investigação está sendo fornecido para as autoridades policiais”, diz a nota.

A exposição fazia parte das homenagens aos 100 anos da biblioteca, completados em fevereiro deste ano. Centenária, a Biblioteca Mário de Andrade é a maior de São Paulo e segunda maior do Brasil, atrás apenas da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Em 1960, a então Biblioteca Municipal recebeu o nome do escritor modernista Mário de Andrade.

