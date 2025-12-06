Prêmio da Mega da Virada 2025 pode chegar a R$1 bilhão

A Mega da Virada 2025 promete entrar para a história como o maior prêmio já pago pelas Loterias Caixa. A estimativa inicial é de R$ 850 milhões, mas, segundo projeções do mercado lotérico, o valor pode chegar à marca inédita de R$ 1 bilhão até o fim de dezembro, impulsionado pelo alto volume de apostas registradas todos os anos na reta final.

O concurso terá sorteio no dia 31 de dezembro, como ocorre tradicionalmente, e não acumula: caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor total é dividido entre os acertadores da quina e, se necessário, da quadra.

Como jogar

as apostas já estão abertas em todas as lotéricas do país e também podem ser feitas pelo aplicativo Loterias Caixa e pelo Internet Banking para clientes do banco. A aposta simples custa R$ 6, com direito a escolher seis números entre 1 e 60. Também é possível aumentar as chances de ganhar fazendo jogos com mais dezenas, o que eleva o valor da aposta proporcionalmente.

Outra opção é participar de um bolão, modalidade que permite dividir o valor do jogo com outras pessoas. Cada bolão pode ter de duas a 100 cotas, com preço mínimo de R$ 18 por conjunto. Lotéricas também estão autorizadas a organizar bolões próprios, adicionando uma taxa de serviço.

Em 2024, o maior prêmio já pago pela Mega da Virada havia sido de R$ 635,4 milhões, dividido entre cinco apostas. A edição de 2025, porém, tem potencial para ultrapassar o patamar de R$ 1 bilhão caso o ritmo de apostas se mantenha acima da média dos últimos anos.

Como receber

O sortudo poderá receber o prêmio nas agências da Caixa. Pelas regras, valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dias úteis após o ganhador se apresentar em uma agência.

Os docUmentos necessários são o bilhete premiado ou o comprovante da aposta, além de documento pessoal com foto e CPF.

A Caixa lembra que, se o bilhete foi emitido na lotérica, é importante que o ganhador se identifique no verso do bilhete premiado antes mesmo de sair de casa. As informações necessárias são: nome completo, número do documento de identificação e CPF. Dessa forma, diz a instituição, o apostador garante que ninguém mais retire o prêmio.

O ganhador tem até 90 dias corridos, a partir da data do sorteio, para receber. Passado esse período, o prêmio prescreve e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

No caso de prêmios de até R$ 2.112,00, como em outros concursos, os valores podem ser recebidos nas casas lotéricas.