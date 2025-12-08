Desabamento de prédio no Catete deixa 16 feridos no Rio

Bombeiros fazem buscas após desabamento de estrutura no Catete, no centro do Rio de Janeiro - (crédito: Reprodução)

Um imóvel desabou na madrugada desta segunda-feira (8/12) no Catete, zona sul do Rio de Janeiro. Ao menos 16 pessoas ficaram feridas. O chamado foi registrado por volta das 4h36, quando moradores da Rua Tavares Bastos relataram um forte estrondo seguido pela formação de uma nuvem de poeira. Não há informações sobre vítimas fatais.

Equipes de diversos quartéis foram deslocadas para o local, incluindo operadores do Grupo de Busca e Salvamento Especializado e do grupamento de cães farejadores. Drones com câmeras térmicas auxiliam as buscas entre os escombros. Até o momento, 16 pessoas foram resgatadas com ferimentos leves, segundo a corporação. A estimativa inicial aponta que ao menos cinco pessoas possam continuar sob os destroços, o que mantém a operação ativa e em caráter emergencial.

A Defesa Civil municipal isolou a área e realiza avaliação técnica para identificar riscos de novos desabamentos. Moradores das edificações vizinhas foram orientados a deixar a região até que a estabilidade das estruturas seja confirmada. A via permanece interditada, e agentes da prefeitura atuam no controle do trânsito.

Ainda não há informações sobre o que provocou o colapso da construção. Técnicos da prefeitura devem abrir investigação para apurar eventuais irregularidades na edificação e analisar o histórico estrutural do imóvel. A prioridade, segundo os bombeiros, é concluir o resgate de possíveis vítimas que ainda não tenham sido localizadas.