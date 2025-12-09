Aos 43 anos, Grazi Massafera surge seminua e impressiona público - (crédito: Reprodução/TV globo)

Grazi Massafera, 43, movimentou as redes sociais na noite desta segunda-feira (8) ao publicar uma sequência de fotos em que surge deslumbrante e seminua.

Interpretando a vilã Arminda em “Três Graças”, novela das 21h da TV Globo, a atriz apareceu usando apenas uma jaqueta, revelando parte das curvas, incluindo a lateral do corpo, parte do seio e o bumbum.

As imagens rapidamente repercutiram entre famosos e fãs. Paolla Oliveira entrou na brincadeira e comentou: “Abusada”, acompanhando a mensagem com um emoji de coração.

Angélica também se declarou admirada: “Absurdamente bela”. Maytê Piragibe completou: “Deusa”. Já Leticia Spiller deixou sua reação em espanhol: “Uau. Diosa [deusa]”.

Nos comentários, o público não economizou nos elogios. “Merece colocar num quadro”, disse um seguidor. “Uma das oitavas maravilhas do mundo”, escreveu outro.

Em outro comentário, inclusive, Grazi foi intitulada como "rainha" do horário nobre da TV. "Meu Deus!!!! Uma deusa, nossa patroa das 21h", pontuou uma fã.