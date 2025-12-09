Nova CNH vai estimular o bom condutor, afirma ministro Renan Filho

Lula e Renan Filho, ministro dos Transportes, assinam medida provisória que prevê novas regras à obtenção e à renovação da CNH - (crédito: Márcio Silveira/Ministério dos Transportes)

O ministro dos Transportes, Renan Filho, considerou que as novas regras para tirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH), previstas em medida provisória (MP) assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (9/12), vão estimular bons condutores e, por consequência, impactar na melhora do trânsito.

Segundo o ministro, o fato de as regras da nova CNH estabelecerem renovação automática na carteira de alguns condutores vai estimular a busca pela boa direção de veículos automotores. "O cidadão que agora é bom condutor no Brasil e que não leva pontos no ano da renovação da carteira, ele não vai precisar prestar conta ao Detran ou fazer novos exames. Ele vai ter a renovação automática", justificou Renan Filho, em conversa com jornalistas, no Planalto do Planalto, após a assinatura presidencial da MP.

Segundo o governo, além da renovação automática da carteira de habilitação a condutores considerados ‘ficha-limpa’, as alterações da nova CNH reduzem em até 80% o custo para obtenção do documento, que atualmente pode chegar a R$ 5 mil, incluindo as aulas da autoescola, taxas para emissão dos documentos e para realização das provas. O objetivo do governo é incentivar que os 20 milhões de brasileiros que dirigem sem o documento façam o registro.

“Foram mudanças significativas que vão baratear em até 80% a carteira de habilitação, dependendo do estado em que o cidadão reside e vai ser certamente uma transformação muito significativa para o povo brasileiro, porque o preço levou 20 milhões de brasileiros a serem obrigados a dirigir sem carteira, porque as pessoas não tinham mesmo o recurso para tirar uma carteira que custa até R$ 5.000 uma carteira A e B em em determinados estados do Brasil”, afirmou o titular dos Transportes.

Impacto a motoristas de app

Na avaliação de Renan Filho, as novas regras para a obtenção da CNH poderão incentivar que pessoas que utilizam a bicicleta como meio de trabalho em aplicativos de entregas possam tirar uma carteira de habilitação específica para pilotar motocicletas.

"(A nova CNH) É para quem precisa acessar o mercado de trabalho. É para quem entrega de bicicleta e gostaria de entregar de motocicleta para ganhar um pouco mais e melhorar o sustento da sua família."