Michelle visita Bolsonaro um dia após anunciar afastamento do PL Mulher

Michelle deixa a sede da Superintendência da PF, em Brasília, após visita a Bolsonaro - (crédito: Cássia André/CB/DA.Press)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro esteve na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, na manhã desta terça-feira (9/12), para visitar o marido, Jair Bolsonaro, que cumpre pena de 27 anos e 3 meses após condenação por liderar a trama golpista. Ela chegou logo após a visita do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à Presidência da República, e saiu sem falar com a imprensa.

Um dia antes, o PL Mulher, estrutura partidária que Michelle Bolsonaro preside, anunciou o afastamento temporário das atividades políticas da ex-primeira-dama. Em nota divulgada ontem (8), o partido informou que Michelle enfrenta problemas de saúde há alguns meses e que o desgaste emocional provocado pela prisão do ex-presidente teria contribuído para queda de imunidade.

O comunicado destacou que o afastamento será por tempo indeterminado, para que ela possa se recuperar. A decisão, segundo dirigentes do PL, foi tomada em comum acordo e busca preservar a condição física e emocional da ex-primeira-dama, cuja atuação costuma ser considerada estratégica para o partido, especialmente junto ao eleitorado feminino e evangélico.