Maior mutirão do SUS faz 62 mil procedimentos neste fim de semana

O maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre neste fim de semana (13 e 14/12), com a realização de mais de 61,6 mil procedimentos. O total inclui 11,5 mil cirurgias eletivas, além de milhares de consultas e exames de média e alta complexidade. A ação, coordenada pelo programa federal Agora tem Especialistas, mobilizará 188 hospitais em todo o território nacional com o objetivo de reduzir a fila de espera por atendimento especializado.

O mutirão tem como foco principal desafogar a demanda reprimida por cirurgias em especialidades como gastroenterologia, urologia, ortopedia, cardiologia e plástica reparadora. Entre os procedimentos cirúrgicos ofertados estão colecistectomia, hernioplastia, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal e vasectomia.

Além das cirurgias, serão realizados milhares de exames, como ultrassonografias, tomografias computadorizadas, endoscopias e ressonâncias magnéticas, bem como consultas especializadas. Todos os pacientes atendidos foram previamente agendados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

A iniciativa marca uma integração inédita de diferentes redes hospitalares públicas e filantrópicas. Pela primeira vez, hospitais universitários da Rede Ebserh (vinculada ao Ministério da Educação), institutos e hospitais federais ligados ao Ministério da Saúde, Santas Casas de Misericórdia e outras entidades filantrópicas atuarão de forma conjunta em um esforço nacional.

As 134 Santas Casas e hospitais filantrópicos participantes, localizados em 18 estados, serão responsáveis por mais de 9 mil cirurgias. No Rio de Janeiro, unidades de referência federal como o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) também integrarão a força-tarefa.

“Neste sábado e domingo, vamos realizar o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “Pela primeira vez, além dos hospitais universitários, as Santas Casas, hospitais filantrópicos e instituições privadas que atendem pelo Agora Tem Especialistas participarão de um esforço nacional conjunto. Esse é o SUS mostrando sua força e sua capacidade de mobilização”, completou.

O mutirão, atualmente, é a maior ação do programa Agora tem Especialistas em 2025, sendo pelo menos 30% maior que todos os demais realizados no ano. O programa, criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, tem se consolidado por meio de diversas frentes, incluindo mutirões, carretas de saúde da mulher e oftalmológicas, ampliação de horários de atendimento, formação de médicos especialistas e parcerias com a rede privada.