InícioBrasil
SAÚDE PÚBLICA

Maior mutirão do SUS faz 62 mil procedimentos neste fim de semana

Iniciativa do programa "Agora Tem Especialistas" ofertará 61,6 mil procedimentos, incluindo 11,5 mil cirurgias, neste fim de semana

Governo realiza maior mutirão de cirurgias da história do SUS - (crédito: Secom/PR)
Governo realiza maior mutirão de cirurgias da história do SUS - (crédito: Secom/PR)

O maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde (SUS) ocorre neste fim de semana (13 e 14/12), com a realização de mais de 61,6 mil procedimentos. O total inclui 11,5 mil cirurgias eletivas, além de milhares de consultas e exames de média e alta complexidade. A ação, coordenada pelo programa federal Agora tem Especialistas, mobilizará 188 hospitais em todo o território nacional com o objetivo de reduzir a fila de espera por atendimento especializado. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O mutirão tem como foco principal desafogar a demanda reprimida por cirurgias em especialidades como gastroenterologia, urologia, ortopedia, cardiologia e plástica reparadora. Entre os procedimentos cirúrgicos ofertados estão colecistectomia, hernioplastia, cirurgia bariátrica por videolaparoscopia, plástica abdominal e vasectomia.

Além das cirurgias, serão realizados milhares de exames, como ultrassonografias, tomografias computadorizadas, endoscopias e ressonâncias magnéticas, bem como consultas especializadas. Todos os pacientes atendidos foram previamente agendados pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

A iniciativa marca uma integração inédita de diferentes redes hospitalares públicas e filantrópicas. Pela primeira vez, hospitais universitários da Rede Ebserh (vinculada ao Ministério da Educação), institutos e hospitais federais ligados ao Ministério da Saúde, Santas Casas de Misericórdia e outras entidades filantrópicas atuarão de forma conjunta em um esforço nacional.

As 134 Santas Casas e hospitais filantrópicos participantes, localizados em 18 estados, serão responsáveis por mais de 9 mil cirurgias. No Rio de Janeiro, unidades de referência federal como o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o Instituto Nacional de Cardiologia (INC) e o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO) também integrarão a força-tarefa.

“Neste sábado e domingo, vamos realizar o maior mutirão da história do Sistema Único de Saúde”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. “Pela primeira vez, além dos hospitais universitários, as Santas Casas, hospitais filantrópicos e instituições privadas que atendem pelo Agora Tem Especialistas participarão de um esforço nacional conjunto. Esse é o SUS mostrando sua força e sua capacidade de mobilização”, completou.

O mutirão, atualmente, é a maior ação do programa Agora tem Especialistas em 2025, sendo pelo menos 30% maior que todos os demais realizados no ano. O programa, criado para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias, tem se consolidado por meio de diversas frentes, incluindo mutirões, carretas de saúde da mulher e oftalmológicas, ampliação de horários de atendimento, formação de médicos especialistas e parcerias com a rede privada.

 

Saiba Mais

 

  • Google Discover Icon

Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 13/12/2025 11:29 / atualizado em 13/12/2025 11:38
SIGA
x