Caetano Veloso convoca ato musical contra PL da Dosimetria

Artista anuncia "Ato Musical 2: O Retorno", em Copacabana, contra o projeto que concede vantagens a condenados pelos ataques de 8 de janeiro, incluindo Bolsonaro

Caetano Veloso chama público para ocupar Copacabana no domingo (14/12) - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)
Caetano Veloso chama público para ocupar Copacabana no domingo (14/12) - (crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

Caetano Veloso divulgou um ato musical contra a aprovação do chamado PL da Dosimetria, projeto da Câmara dos Deputados que promove benefícios aos condenados pelo ato golpista do 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Ato Musical 2: O Retorno está marcado para este domingo (14/12), em Copacabana, entre os postos 4 e 5.

"Vamos devolver o Congresso para o povo", diz a publicação da convocação nas redes sociais. O ato integra o grupo 342 Artes, liderado por Paula Lavigne, mulher de Caetano, e responsável por mobilizações artísticas. 

O protesto com apresentações musicais é uma continuação da ação contra a PEC da Blindagem, ocorrida em 21 de setembro — quando Caetano se juntou com Djavan, Chico Buarque, Gilberto Gil, Ivan Lins e Lenine, entre outros grandes nomes, para manifestar contra a proteção de deputados e senadores em processos criminais.

Segundo a postagem, mais informações sobre o evento serão divulgadas em breve. 

 
 
 
Bianca Lucca

Repórter

Jornalista pelo Centro Universitário de Brasília, apaixonada por literatura e questões sociais. Passou pela editoria de Cultura e agora escreve para o CB On-line, onde assina o Blog Daquilo.

Por Bianca Lucca
postado em 12/12/2025 15:52
