Mutirão de perícia médica fará atendimentos no DF e em 12 estados

Mutirão de perícia médica fará mais de 10 mil atendimentos em 12 estados nos dias 13 e 14 de dezembro - (crédito: Divulgação/Ministério da Previdência Social)

O Ministério da Previdência Social, por meio da Perícia Médica Federal, realiza, neste sábado (13/12) e domingo (14/12), um mutirão em várias cidades brasileiras. Serão realizadas mais de 10 mil perícias médicas, para benefícios por incapacidade e assistenciais (BPC/LOAS). A ação vai contribuir para a redução do tempo de espera dos cidadãos.

Os atendimentos periciais serão realizados nos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí, Sergipe, São Paulo, Tocantins e no Distrito Federal. Veja mais detalhes sobre os locais aqui.

As perícias ocorrerão por meio de atendimentos presenciais e de Perícia Conectada, modalidade de teleatendimento que amplia o acesso da população à perícia médica, especialmente em regiões com escassez de profissionais peritos, reduzindo o tempo de espera e evitando que os segurados enfrentem longos deslocamentos para obter atendimento.

"A Perícia Conectada traz a mesma segurança e os mesmos princípios basilares do atendimento presencial, onde a privacidade e o sigilo do atendimento pericial são inegociáveis, se mantendo também a autonomia do perito de decidir a modalidade do atendimento", diz o Ministério da Previdência Social.

Os mutirões são realizados de forma conjunta entre a Perícia Médica Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e visa garantir mais agilidade na análise dos benefícios.

