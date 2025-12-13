Enel deve restabelecer 100% da energia em São Paulo até o final deste domingo

Parte de São Paulo, de São Bernardo do Campo e de Diadema continuam às escuras desde sexta-feira - (crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil)

A energia elétrica deve ser restabelecida na Grande São Paulo até o final do dia neste domingo (14/12), de acordo com a previsão da Enel Distribuição. Em nota, a concessionária informou que desde a última quarta-feira (10), dia em que ocorreu os fortes vendavais na região, quase 1,8 mil equipes se mobilizaram para solucionar o problema. Se confirmada a previsão, será o quinto dia consecutivo sem luz em milhares de residências na capital paulista.

“A distribuidora está trabalhando para restabelecer o serviço e normalizar o fornecimento aos consumidores atingidos pelo evento meteorológico dos dias 10 e 11 de dezembro até o fim do dia de amanhã (domingo)”, comunicou a Enel, neste sábado (13), em nota enviada ao Correio.

De acordo com um balanço realizado no início da tarde deste sábado, ainda há 341 mil imóveis sem luz na região metropolitana. Só na capital paulista – sem contar com os municípios vizinhos, 239 mil estabelecimentos seguem sem energia. No primeiro dia do apagão, mais de 2,2 milhões de clientes ficaram às escuras.

Vendaval mais prolongado

Ainda de acordo com a Enel, desde a última quarta-feira, cerca de 3,1 milhões de clientes afetados pelo vendaval tiveram a energia restabelecida. Na nota enviada, a concessionária destacou que o vendaval na região foi o mais prolongado já registrado na região.

Ela cita dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que mostram que as rajadas de vento atingiram um pico de 82,8 km/h. Além disso, é a primeira vez que a estação meteorológica Mirante de Santana registra uma sequência tão prolongada de ventos superiores a 70 km/h na cidade, desde o início das medições em 2006.



“As condições meteorológicas adversas impactaram significativamente as operações de restabelecimento, pois as rajadas contínuas causaram novas interrupções enquanto as equipes trabalhavam para religar os clientes”, acrescenta a Enel.

Ainda neste sábado, a Justiça do estado determinou que a concessionária restabeleça imediatamente o fornecimento de energia para os clientes afetados, sujeito a multa de R$ 200 mil por hora em caso de descumprimento dessa ordem. A decisão ocorre logo após o Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e a Defensoria Pública do Estado entrarem com um pedido contra a empresa.

