Bradesco diz que serviços em app de pessoa jurídica estão restabelecidos

Correntistas relataram dificuldades para acessar contas e realizar transações via Pix, nesta sexta (12) - (crédito: Divulgação/Bradesco)

O Bradesco se manifestou sobre a instabilidade que afetou o uso do aplicativo por clientes do banco nesta sexta-feira (12/12). Segundo a nota, os sistemas estão sendo gradualmente restabelecidos.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

“Os serviços PJ estão restabelecidos. O app PF segue em processo de normalização, o que deve ocorrer em breve. Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível. O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes”, diz o informe.

Os usuários do aplicativo registraram mais de duas mil reclamações por hora nesta manhã, segundo o site Downdetector. Mais cedo, o Bradesco informou que a instabilidade está relacionada a um problema no ambiente de infraestrutura interna do banco.

Correntistas relataram dificuldades para acessar contas e realizar transações via Pix. Essa é a segunda vez nesta semana que o aplicativo apresenta problemas.