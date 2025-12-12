InícioEconomia
Bradesco diz que serviços em app de pessoa jurídica estão restabelecidos

Usuários do aplicativo registraram mais de duas mil reclamações por hora nesta manhã

Correntistas relataram dificuldades para acessar contas e realizar transações via Pix, nesta sexta (12) - (crédito: Divulgação/Bradesco)
O Bradesco se manifestou sobre a instabilidade que afetou o uso do aplicativo por clientes do banco nesta sexta-feira (12/12). Segundo a nota, os sistemas estão sendo gradualmente restabelecidos.

“Os serviços PJ estão restabelecidos. O app PF segue em processo de normalização, o que deve ocorrer em breve. Equipes técnicas trabalham para regularizar o mais breve possível. O Bradesco lamenta o transtorno causado aos seus clientes”, diz o informe.

Os usuários do aplicativo registraram mais de duas mil reclamações por hora nesta manhã, segundo o site Downdetector. Mais cedo, o Bradesco informou que a instabilidade está relacionada a um problema no ambiente de infraestrutura interna do banco. 

Correntistas relataram dificuldades para acessar contas e realizar transações via Pix. Essa é a segunda vez nesta semana que o aplicativo apresenta problemas.

postado em 12/12/2025 20:33 / atualizado em 12/12/2025 20:42
