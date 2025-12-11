1,6 milhão de imóveis permanecem sem energia em São Paulo

Ventos fortes afetaram 2,2 milhões somente na Região Metropolitana de São Paulo - (crédito: AFP)

No estado de São Paulo, mais de 1,6 milhão de imóveis permanecem sem energia elétrica após ciclone que atingiu a região na última quarta-feira (10/12). A informação foi divulgada em nota, nesta quinta-feira (11), pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo (Arsesp), em parceria com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Segundo boletim divulgado às 10h, desse total, 1,5 milhão estavam na Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), atendida pela Enel SP. Outras concessionárias como CPFL, Neoenergia Elektro, EDP SP e Energisa Sul-Sudeste registravam interrupção parcial, somando 116,4 mil clientes sem fornecimento.

Na noite de ontem (10), o número de afetados ultrapassou 2,4 milhões, com 2,2 milhões somente na Região Metropolitana.

A atuação da Arsesp ocorre dentro do convênio com a Aneel, com foco no monitoramento das medidas emergenciais adotadas pelas distribuidoras e na verificação do andamento das ações de restabelecimento após os eventos climáticos que atingiram o estado.

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

