Mega-Sena, Quina, Lotofácil, +Milionária, Timemania e Dia de Sorte: resultados deste sábado

A Caixa Econômica Federal sorteia, na noite deste sábado (13/12), seis loterias: os concursos 2951 da Mega-Sena; o 6902 da Quina; o 3562 da Lotofácil; 311 da +Milionária; o 2331 da Timemania e o 1152 do Dia da Sorte. O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.

Mega-Sena



A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 43 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas: 08-31-37-30-45-05.

A quantidade de ganhadores da Mega-Sena e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.



Lotofácil

A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,8 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 11-14-15-13-07-05-22-19-06-10-03-12-23-25-09. A quantidade de ganhadores da Lotofácil e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Quina

A Quina, com prêmio previsto de R$ 2,9 milhões, teve os seguintes números sorteados: 57-24-65-08-44.

A quantidade de ganhadores da Quina e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





Timemania

A Timemania, com prêmio previsto de R$ 65 milhões apresentou o seguinte resultado: 74-12-63-78-37-71-56. O time do coração é o 55, Novorizontino (SP). A quantidade de ganhadores da Timemania e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.





+Milionária

A +Milionária, com prêmio previsto de R$ 12 milhões, teve os seguinte números sorteados na primeira matriz: 42-29-50-38-19-32. Os trevos sorteados foram: 4-2.

A quantidade de ganhadores da +Milionária e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Dia de Sorte



Com prêmio previsto de R$ 950 mil, o Dia de Sorte teve o seguinte resultado: 12-14-16-24-22-10-18. O mês da sorte é 02, fevereiro.

A quantidade de ganhadores do Dia de Sorte e o rateio podem ser conferidos na página da Caixa Econômica Federal.

Confira o sorteio na íntegra: