Lula e Janja visitam Roseana Sarney durante tratamento contra câncer em São Paulo - (crédito: Reprodução/redes sociais )

Internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, a deputada federal Roseana Sarney (MDB) recebeu, neste sábado (13/12), a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja. A parlamentar está em tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, diagnóstico tornado público em agosto deste ano.

O encontro ocorreu de forma reservada e foi marcado por manifestações de solidariedade, carinho e confiança na recuperação da ex-governadora do Maranhão. A presença do presidente e da primeira-dama reforçou o apoio público que tem acompanhado Roseana ao longo do tratamento.

A deputada foi internada no início de dezembro após apresentar um quadro de baixa imunidade. À época, ela informou, por meio das redes sociais, que se sentia bem e que havia iniciado acompanhamento médico com a equipe do hospital, referência nacional em tratamentos de alta complexidade.

Com trajetória consolidada na política brasileira, Roseana é deputada federal pelo MDB do Maranhão e entrou para a história ao se tornar a primeira mulher eleita governadora de um estado no país. Filha do ex-presidente José Sarney, ela governou o Maranhão por quatro mandatos, foi senadora da República e exerceu funções de liderança no Congresso Nacional.

