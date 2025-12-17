InícioColunistas#Mariana Morais
Bruna Marquezine é destaque na imprensa dos EUA por suposto affair com Shawn Mendes

Atriz virou assunto nos tabloides americanos após ser flagrada em clima de intimidade com o cantor

Bruna Marquezine é destaque na imprensa dos EUA por suposto affair com Shawn Mendes - (crédito: Reprodução/Instagram)
Bruna Marquezine é destaque na imprensa dos EUA por suposto affair com Shawn Mendes - (crédito: Reprodução/Instagram)

O possível romance entre Shawn Mendes, de 27 anos, e Bruna Marquezine, 30, ganhou destaque fora do Brasil e passou a ser assunto em portais internacionais.

Os dois foram vistos juntos em diferentes momentos nos últimos dias, incluindo um mergulho no mar no Rio de Janeiro e um jantar em um restaurante da Zona Sul da cidade.

Nesta terça-feira (16), eles também foram flagrados por paparazzi desembarcando em um aeroporto de São Paulo.

O site norte-americano TMZ tratou o assunto em tom entusiasmado e se referiu à atriz brasileira como “Señorita”.

Na publicação, o portal afirmou que o cantor “parece ter uma nova mulher em sua vida” e descreveu Bruna como “deslumbrante”, sugerindo que o clima entre eles seria bastante positivo.

Já o FandomWire relembrou que Mendes e Marquezine também estiveram juntos recentemente no show de Dua Lipa, realizado em São Paulo, em 15 de novembro.

O veículo aproveitou para destacar a carreira internacional da atriz, citando sua participação em "Besouro Azul" (2023), produção da DC Studios, como o papel de maior projeção de sua trajetória.

Outro portal, o Inkl, pontuou que os encontros não são exatamente inéditos, mas ressaltou que as novas aparições públicas vêm sendo interpretadas por fãs como sinais de algo mais consistente.

Shawn Mendes e Bruna Marquezine são flagrados jantando juntinhos no Rio

 

Bruna Marquezine e Shawn Mendes voltaram a chamar atenção no Rio de Janeiro ao serem vistos juntos na noite desta segunda-feira (15).

Após aproveitarem um dia de praia, os dois foram flagrados por um fotógrafo ao deixarem um restaurante na Zona Sul da cidade e entrarem no mesmo veículo, o que rapidamente repercutiu nas redes.

 

A atriz, de 30 anos, escolheu um look discreto e elegante para a saída noturna: um vestido preto curto. Já o cantor canadense, de 27 anos, apareceu com visual casual, usando calça jeans e camiseta escura.

As imagens, no entanto, reforçaram a proximidade entre eles durante a passagem do artista pelo Brasil.

Shawn está no país desde a última sexta-feira (13/12) e esta marca sua terceira visita ao território brasileiro.

 

Em março, ele foi um dos nomes do Lollapalooza, onde demonstrou carinho pelo público e até brincou ao citar um bordão de Fernanda Torres durante a apresentação.

Meses depois, em novembro, retornou ao Rio para participar do "The Earthshot Prize", premiação internacional voltada à sustentabilidade idealizada pelo príncipe William.

Durante a atual estadia, o cantor também foi visto acompanhando Bruna em um show de Dua Lipa e em um programa no cinema.

Antes de passar pela capital fluminense, Shawn esteve em Salvador, onde ficou hospedado na casa de Ivete Sangalo, e ainda incluiu no roteiro visitas a cidades como São Paulo e Belém.

 

 

 

 

