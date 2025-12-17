Bruna Marquezine é destaque na imprensa dos EUA por suposto affair com Shawn Mendes

O possível romance entre Shawn Mendes, de 27 anos, e Bruna Marquezine, 30, ganhou destaque fora do Brasil e passou a ser assunto em portais internacionais.

Os dois foram vistos juntos em diferentes momentos nos últimos dias, incluindo um mergulho no mar no Rio de Janeiro e um jantar em um restaurante da Zona Sul da cidade.

Nesta terça-feira (16), eles também foram flagrados por paparazzi desembarcando em um aeroporto de São Paulo.

O site norte-americano TMZ tratou o assunto em tom entusiasmado e se referiu à atriz brasileira como “Señorita”.

Na publicação, o portal afirmou que o cantor “parece ter uma nova mulher em sua vida” e descreveu Bruna como “deslumbrante”, sugerindo que o clima entre eles seria bastante positivo.

Já o FandomWire relembrou que Mendes e Marquezine também estiveram juntos recentemente no show de Dua Lipa, realizado em São Paulo, em 15 de novembro.

O veículo aproveitou para destacar a carreira internacional da atriz, citando sua participação em "Besouro Azul" (2023), produção da DC Studios, como o papel de maior projeção de sua trajetória.

Outro portal, o Inkl, pontuou que os encontros não são exatamente inéditos, mas ressaltou que as novas aparições públicas vêm sendo interpretadas por fãs como sinais de algo mais consistente.