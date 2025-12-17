Três técnicos de internet são mortos sob tortura na Bahia

Três funcionários de uma empresa de internet foram encontrados mortos na noite de terça-feira (16/12), no bairro Alto do Cabrito, em Salvador. As vítimas apresentavam sinais de tortura, com marcas de disparos de arma de fogo e estavam com as mãos e pés amarrados.

De acordo com a Polícia Civil da Bahia, os homens foram identificados como Ricardo Antônio da Silva Souza, de 44 anos; Jackson Santos Macedo, 41; e Patrick Vinícius dos Santos, 28. Eles usavam uniformes da empresa em que trabalhavam e se preparavam para realizar um serviço no bairro quando foram mortos. A corporação informou que expediu guias para perícia e remoção dos corpos e que realiza diligências e oitivas para esclarecer o crime.

Pelas redes sociais, a Planet Internet, empresa para a qual as vítimas trabalhavam, lamentou o ocorrido. "Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com os familiares, amigos e colegas, desejando força, conforto e serenidade para atravessar essa perda irreparável", publicou em nota no Instagram.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o jornalista Jean Mendes, que cobre casos investigativos na Bahia, afirmou que, segundo sua apuração, os funcionários atuavam na instalação da fibra óptica no bairro Marechal Rondon. Ainda conforme o relato, eles teriam sido abordados por integrantes da facção Bonde do Maluco (BDM) durante a tarde, sequestrados, torturados e mortos, e os corpos deixados em uma área do Subúrbio Ferroviário atribuída à organização rival, o Comando Vermelho (CV).

O jornalista também mencionou que, em Salvador, há regiões onde o serviço de internet é controlado por grupos criminosos. Esta informação, porém, ainda não foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

Popularmente, corpos encontrados em via pública com sinais de tortura costumam indicar execução sumária, prática frequentemente associada à atuação de facções criminosas e aos chamados "tribunais do crime", usados para demonstrar poder e intimidar. No entanto, a Polícia Civil ressalta que todas as hipóteses seguem em apuração e que somente a investigação poderá confirmar as motivações do triplo homicídio.