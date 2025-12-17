Mãe e filha são atacadas por pitbull adotado há um mês

Bombeiros fizeram a captura do pitbull, que foi encaminhado ao Canil Municipal - (crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução)

Uma mulher de 30 anos e a filha dela, de 3, foram atacadas por um pitbull adulto na noite dessa terça-feira (16/12), em São Sebastião do Paraíso (MG), Região Sul do estado. O cão havia sido adotado pela família há cerca de um mês.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu por volta das 19h30, no Bairro Morumbi. A mãe contou que a criança brincava no quintal com o cachorro quando foi atacada. Ao tentar socorrer a filha, a mulher também acabou sendo mordida pelo animal.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a mulher consciente, na casa de uma vizinha, com ferimentos nas pernas provocados pelas mordidas. A criança, que sofreu uma laceração na perna, já havia sido levada por uma tia para a Upa da cidade.

Os militares realizaram os primeiros curativos na mulher e a encaminharam para a unidade de saúde para avaliação médica.

Depois do atendimento às vítimas, os bombeiros retornaram à residência e fizeram a captura do pitbull, que foi encaminhado ao Canil Municipal.