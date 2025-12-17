Aluguel de barco para passeios na Pampulha custará mais de R$ 800 mil

Lancha da Marinha do Brasil percorre o trajeto que será usado pelo barco turístico na Lagoa da Pampulha - (crédito: Jair Amaral / EM / D.A Press)

O aluguel de uma embarcação para passeios turísticos na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte (MG), vai custar R$ 822 mil no período de três meses, válida até fevereiro de 2026, conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial do Município (DOM) desta quarta-feira (17/12). O vencedor do contrato foi o Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e deve fornecer o barco e os serviços relacionados à operação durante o período previsto.

O acordo prevê a locação da embarcação que será usada para os passeios na Lagoa da Pampulha, projeto anunciado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) como parte da estratégia de fortalecimento do turismo no Conjunto Moderno, reconhecido como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco).

No sábado (13/12), a PBH e a Marinha do Brasil assinaram um termo de cooperação técnica que autoriza oficialmente a retomada da navegação turística no espelho d’água, interditado para esse tipo de atividade desde 1968.

A expectativa da administração municipal é iniciar os passeios ainda neste ano, em caráter experimental, marcando um novo capítulo na relação da cidade com a lagoa. O acordo foi firmado pelo prefeito Álvaro Damião (União Brasil) e por representantes da Capitania Fluvial de Minas Gerais, órgão da Marinha responsável pela fiscalização e ordenamento da navegação em águas interiores.

O objetivo é unir esforços para a fiscalização do tráfego de embarcações e equipamentos náuticos na Lagoa. Servidores da prefeitura passaram por capacitação específica oferecida pela Marinha e estão aptos a atuar no processo de retomada da navegação com foco na segurança, informou a PBH.

Quem pode navegar na Lagoa da Pampulha?

A embarcação escolhida para os passeios é um catamarã com capacidade para 30 passageiros sentados. O modelo é semelhante aos utilizados em regiões litorâneas e permitirá a contemplação dos principais monumentos do Conjunto Moderno da Pampulha.

Nesta primeira fase, o funcionamento será em formato piloto, com duração prevista de três meses. Os passeios acontecerão de quinta-feira a domingo, com três saídas diárias entre 8h e 17h. Cada trajeto terá duração aproximada de uma hora, incluindo embarque, navegação e desembarque. Os ingressos serão gratuitos e disponibilizados por meio do site da prefeitura.

Inicialmente, apenas as embarcações da Marinha e o catamarã autorizado pela Prefeitura poderão circular na lagoa. Outras modalidades de uso, como esportes náuticos e lazer privado, não estão liberadas nesta etapa.

