Funcionário do Ibama é morto durante operação no Pará

Um funcionário do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) foi assassinado, na segunda-feira (15/12), durante operação de retirada de invasores e apreensão de gado ilegal da Terra Indígena Apyterewa, em São Félix do Xingu (PA).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Flávio visita Bolsonaro na PF um dia antes da perícia médica do pai

De acordo com o Ibama, o colaborador foi emboscado e recebeu tiros de arma de fogo dos invasores que estavam sendo retirados das terras. Ele foi socorrido ainda no local e foi levado, de helicóptero, para um hospital próximo, mas não resistiu.

A operação acontece no âmbito da ADPF nº 709, protegendo os direitos dos povos indígenas e suas terras, é uma ação integrada com o Ministério dos Povos Indígenas (MPI), da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), da Funai, do Ibama, da Força Nacional, da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Agência de Defesa Agropecuária do Pará (Adepará).

As autoridades reforçaram que as medidas cabíveis já estão sendo feitas e o Ibama afirmou, em nota, que se solidariza com a família do funcionário assassinado e lamentou o ocorrido

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

*Estagiária sob a supervisão de Aline Gouveia*