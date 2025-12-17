Veja quais são as 10 melhores (e as piores) rodovias do Brasil em 2025

O Brasil possui cerca de 1,7 milhão de quilômetros de rodovias federais e estaduais, sendo que a maioria (87%) não possui qualquer tipo de pavimentação. Nas regiões Norte e Nordeste, a infraestrutura viária ainda é muito precária, ao passo que as regiões Sul e Sudeste abrigam a maioria das estradas em boa qualidade no país.

Nesta quarta-feira, a Confederação Nacional do Transporte (CNT) divulgou a Pesquisa CNT de Rodovias 2025, que compila dados de mais de 114 mil km de rodovias pavimentadas no país. O estudo reforça as diferenças entre as cinco regiões do país e revelam o abismo na diferença de infraestrutura que há entre os estados.

O estudo mostra que 62,1% das estradas no país ainda estão em condições regular, ruim ou péssima. A CNT divulgou o ranking de todas as rodovias analisadas pelo estudo e mostra que a maioria das que estão em boas condições estão sob concessão privada e estão na região Sudeste, principalmente no estado de São Paulo, que abriga sete das dez melhores do país.

Por outro lado, oito das dez piores rodovias nacionais estão nas regiões Norte ou Nordeste, sendo que as outras duas são do Rio Grande do Sul, onde temporais e enchentes afetaram drasticamente a infraestrutura do estado nos últimos dois anos.

Confira as dez melhores rodovias do país, segundo a CNT:

1. SP-270 – São Paulo (Concessão) Trecho: Presidente Epitácio (SP) – Ourinhos (SP)

2. RJ-124 – Rio de Janeiro (Concessão) Trecho: Rio Bonito (RJ) – São Pedro da Aldeia (RJ)

3. SP-348 – São Paulo (Concessão) Trecho: Cordeirópolis (SP) – São Paulo (SP)

4. SP-225 – São Paulo (Concessão) Trecho: Itirapina (SP) – Santa Cruz do Rio Pardo (SP)

5. SP-320 – São Paulo (Pública) Trecho: Rubinéia (SP) – Mirassol (SP)

6. BR-050 – Minas Gerais (Concessão) Trecho: Araguari (MG) – Delta (MG)

7. SP-070 – São Paulo (Concessão) Trecho: Taubaté (SP) – Guarulhos (SP)

8. SP-021 – São Paulo (Concessão) Trecho: Arujá (SP) – São Paulo (SP)

9. SP-270 – São Paulo (Concessão) Trecho: São Paulo (SP) – Itapetininga (SP)

10. BR-050 – Goiás (Concessão) Trecho: Cristalina (GO) – Cumari (GO)

Confira as dez piores rodovias do país, segundo a CNT:

1. MA-006 – Maranhão (Pública) Trecho: Cururupu (MA) – Pinheiro (MA)

2. MA-106 – Maranhão (Pública) Trecho: Governador Nunes Freire (MA) Alcântara (MA)

3. PB-066 – Paraíba (Pública) Trecho: Ingá (PB) – Itambé (PB)

4. BR-364 – Acre (Pública) Trecho: Cruzeiro do Sul (AC) – Acrelândia (AC)

5. TO-387 – Tocantins (Pública) Trecho: São Salvador do Tocantins (TO) – Jaú do Tocantins (TO)

6. RS-472 – Rio Grande do Sul (Pública) Trecho: Frederico Westphalen (RS) – Três Passos (RS)

7. RS-324 – Rio Grande do Sul (Pública) Trecho: Passo Fundo (RS) – Nova Prata (RS)

8. PE-545 – Pernambuco (Pública) Trecho: Exu (PE) – Ouricuri (PE)

9. PE-177 – Pernambuco (Pública) Trecho: Quipapá (PE) – Garanhuns (PE)

10. AC-010 – Acre (Pública) Trecho: Porto Acre (AC) – Rio Branco (AC)

