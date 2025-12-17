Feriados de 2026: confira o calendário completo

Com a chegada de 2026, muitos brasileiros já estão planejando suas viagens, descansos e até estratégias de trabalho e estudo. Isso porque o calendário de feriados do ano oferece várias oportunidades para feriadões e emendas, com grande parte das datas caindo em dias úteis —, principalmente segundas e sextas-feiras — aumentando o potencial de férias curtas prolongadas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Confira a lista de feriados de 2026
1º de janeiro – Confraternização Universal (quinta-feira)
O ano começa com o tradicional feriado de Ano Novo, celebrado em 1º de janeiro. A data celebra a confraternização entre os povos e o início de um novo ciclo, lembrando reflexão e renovação. Cair numa quinta-feira, em 2026, permite a muitos brasileiros aproveitar um feriadão de quatro dias, ao emendar com a sexta-feira (2/1).
16 de fevereiro – Carnaval (segunda-feira)
O Carnaval, uma das festas populares mais marcantes do Brasil, ocorre entre 16 e 17 de fevereiro (segunda e terça), com a quarta-feira de cinzas no dia 18. Oficialmente não é feriado nacional, mas muitos órgãos públicos e empresas adotam como ponto facultativo, abrindo espaço para um feriadão de até 5 dias se emendado com o fim de semana.
3 de abril – Sexta-feira Santa (sexta-feira)
Data móvel do calendário cristão, a Sexta-feira Santa comemora a Paixão de Cristo e antecede o domingo de Páscoa. Em 2026, cai numa sexta-feira, garantindo feriado prolongado automático com o fim de semana.
21 de abril – Tiradentes (terça-feira)
Este feriado nacional celebra Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, mártir da Inconfidência Mineira, símbolo da luta pela independência do Brasil. A data próxima à segunda-feira pode render uma emenda se trabalhadores tirarem a segunda como folga extra. Em Brasília, na mesma data é comemorado o aniversário da cidade.
1º de maio – Dia do trabalho (sexta-feira)
Celebra os direitos e conquistas dos trabalhadores no Brasil e no mundo. Como cai numa sexta-feira, traz naturalmente um fim de semana prolongado.
4 de junho – Corpus Christi (quinta-feira)
Festa religiosa do calendário católico que celebra o Corpo de Cristo. O feriado na quinta-feira abre a possibilidade de emendar com a sexta e o fim de semana, criando um feriadão de quatro dias.
7 de setembro – Dia da Independência do Brasil (segunda-feira)
Comemorado em 7 de setembro, dia em que se celebra a independência do Brasil de Portugal (1822), este feriado cai numa segunda-feira, garantindo um fim de semana prolongado para turismo ou descanso.
12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças (segunda-feira)
Dia dedicado à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, também celebra o Dia das Crianças. Em 2026, cai numa segunda-feira — mais um final de semana prolongado garantido.
2 de novembro – Finados (segunda-feira)
Data que homenageia os entes queridos que já morreram e é tradição de visita a cemitérios. Com a data na segunda, novamente mais um feriadão para aproveitar.
15 de novembro – Proclamação da República (domingo)
Comemorada em 15 de novembro, data que marca o fim da monarquia e o início da república brasileira em 1889, o feriado cai num domingo em 2026, o que deixa sem possibilidade de emendar com o fim de semana.
20 de novembro – Dia da Consciência Negra (sexta-feira)
Data que celebra a herança e a luta dos povos negros no Brasil, em homenagem a Zumbi dos Palmares. Como cai numa sexta-feira, pode resultar em um fim de semana prolongado.
25 de dezembro – Natal (sexta-feira)
Um dos feriados mais celebrados do ano, o Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo e cultiva tradições familiares profundas. Em 2026, cai numa sexta-feira, criando mais um fim de semana prolongado.
- Leia também:
Pontos facultativos e datas extras
Além dos feriados nacionais, no DF há ocasiões em que órgãos públicos adotam pontos facultativos ou feriados locais. Entre eles estão:
- Carnaval (seg. e ter. antes da quarta-feira de Cinzas): ponto facultativo tradicional.
- Quarta-feira de Cinzas (até meio-dia): ponto facultativo em muitos setores.
- Corpus Christi (quinta-feira): ponto facultativo em muitos órgãos públicos.
- Dia do Servidor Público (28 de outubro): ponto facultativo ou feriado conforme regulamentação local.
- Dia do Evangélico (30 de novembro): ponto facultativo ou feriado conforme regulamentação local.
- Vésperas de Natal e Ano-Novo (24 e 31 de dezembro): comumente tratadas como pontos facultativos em repartições públicas no Brasil.
Em 2026, o Brasil terá dezenas de oportunidades para descansar, emendar feriados e fazer viagens curtas, com 9 dos 10 feriados nacionais acontecendo em dias úteis e muitos em segundas ou sextas-feiras. Isso significa um calendário mais favorável para planejamento de folgas prolongadas que agradam trabalhadores e estudantes.
Saiba Mais
- Brasil Brasil avança, mas tem 9 milhões de jovens sem escola e trabalho
- Brasil Aluguel de barco para passeios na Pampulha custará mais de R$ 800 mil
- Brasil Mãe e filha são atacadas por pitbull adotado há um mês
- Brasil Lançamento de foguete brasileiro é adiado para sexta-feira (19)
- Brasil Padre Júlio Lancellotti proibido de fazer lives: quando e como a Igreja censura seus religiosos
- Brasil Enel diz que ainda não foi comunicada formalmente sobre fim de concessão