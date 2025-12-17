Nunes diz que ele e Tarcísio negaram GT com governo federal para apagões em SP

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou, nesta quarta-feira (17/12), que ele e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) negaram a proposta feita pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, de criar um “grupo de trabalho" para solucionar a problemática dos apagões no estado.

“Lembrando que na reunião o ministro queria fazer um grupo de trabalho. O Tarcísio e eu não concordamos com o grupo de trabalho, porque acabava fazendo com que reuniões e mais reuniões fossem se estendendo, O ideal seria fazer a intervenção, mas no conjunto acho que a gente conseguiu ter uma grande vitória que é o compromisso de fazer a caducidade”, destacou Nunes, em coletiva de imprensa.

O filiado ao MDB também disse, ontem (16), que espera rapidez no processo do fim do contrato de concessão da Enel com o governo federal. A tentativa de caducidade com a empresa somente pode ser feita por meio da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pois a distribuição de energia elétrica do país é administrada pelo governo federal.

“Agora é esperar que a Agência Nacional de Energia Elétrica possa fazer o seu papel da caducidade com celeridade e entrar no processo de substituição para uma outra empresa que tenha condições de atender bem a população de São Paulo”, disse ele, durante outra coletiva de imprensa.

O começo do rompimento do processo com a Enel foi definido por Nunes, Tarcísio e Silveira. Eles concordaram em pedir a caducidade do contrato com a concessionária por serviços mal prestados na capital paulista, durante os últimos anos.

