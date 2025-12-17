Stalker que perseguia Ísis Valverde por 20 anos é preso

Isis Valverde é perseguida durante 20 anos por stalker - (crédito: Reprodução/Globo)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) prendeu um homem acusado de perseguir a atriz Ísis Valverde, por pelo menos 20 anos. A prisão em flagrante ocorreu na noite desta terça-feira (16/12,, no condomínio da vítima, no bairro Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

Segundo nota divulgada pela polícia, a atriz já havia registrado um boletim de ocorrência em janeiro deste ano, após o suspeito, Cristiano Rodrigues Kellerman, tentar contato direto com ela em três ocasiões diferentes.

Em uma das tentativas, ele foi até a residência da artista, mas conseguiu fugir antes da chegada dos agentes. No entanto, nesta última investida, o stalker insistiu em encontrá-la.

Por ser portador de deficiência (PDC), ele precisou ser levado à delegacia em uma cadeira de rodas e foi condenado pelo crime de perseguição.

Em depoimento, Cristiano confessou que teria se deslocado propositalmente ao Rio de Janeiro para perseguir Ísis. Se hospedou em um hotel, utilizou serviços de transporte por aplicativo e chegou, inclusive, a contratar um detetive particular para obter dados pessoais da vítima, como endereço e telefone.

Ele também se declarou apaixonado pela moça e admitiu que as perseguições já duram mais de 20 anos, além de relatar outras tentativas repetidas de aproximação em diferentes cidades e estados, incluindo em ambiente profissional.