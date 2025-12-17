Homem desaparece durante chuva em Guarulhos

Um homem desapareceu durante a forte chuva que atingiu Guarulhos, na terça-feira (16/12).Os bombeiros retomaram as buscas, com três equipes, na manhã desta quarta-feira (17).
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A vítima dirigia uma Fiorino branca e tentou atravessar uma área alagada, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi arrastado pela correnteza ao tentar sair do veículo.
Em nota, a Prefeitura de Guarulhos afirmou que o local do acidente “possui sistema de drenagem adequado", porém,"infelizmente, residências foram construídas sobre o córrego Taboão". Segundo o comunicado, isso "contribui para o alagamento da via, uma vez que, em períodos de fortes precipitações, o volume de água aumenta consideravelmente e o fluxo acaba sendo prejudicado".
Duas mortes em Ilhabela
Em Ilhabela, no litoral paulista, dois homens morreram, segundo a Defesa Civil Estadual. A primeira vítima, de 78 anos, morreu soterrada após o muro do imóvel em que ele se localizava ceder por conta da água. A outra morte foi de um homem de 84 anos, que foi arrastado pela correnteza, no fundo da casa dele.
“Em diversos pontos da cidade, especialmente nos bairros Perequê e Barra Velha, carros foram arrastados pela enxurrada. Duas pessoas estão abrigadas na Casa do Caiçara: uma do bairro Perequê e outra do bairro Zabumba; as demais famílias atingidas se refugiaram em residências de parentes. A Estrada Parque de Castelhanos permanece obstruída”, escreveu a Prefeitura de Ilhabela.
-
Leia também: Padre Júlio Lancellotti proibido de fazer lives: quando e como a Igreja censura seus religiosos
“O Auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela está recebendo doações para as famílias atingidas pelas chuvas. O ponto de arrecadação fica na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê, no bairro Perequê, região central. A Suspensão das atividades na UBS Barra Baixa e suspensão das aulas na Academia da Saúde do Perequê, Alto da Barra, Água Branca e Barra Baixa. O Centro de Referência Animal e a Nossa Farmácia no Perequê também estão fechados para atendimento ao público”, continuou.
* Estagiária sob a supervisão de Paulo Leite
Saiba Mais
- Brasil Enel em SP: "Reforço externo" durante crise de energia elevou equipes em menos de 5%
- Brasil Nunes diz que ele e Tarcísio negaram GT com governo federal para apagões em SP
- Brasil Exposição digital cresce entre crianças pequenas e desafia orientações médicas no Brasil
- Brasil Feriados de 2026: confira o calendário completo
- Brasil Gripe K é identificada no Brasil: como é a variante do influenza A que gerou alerta da OMS para 2026
- Brasil Três técnicos de internet são mortos sob tortura na Bahia