Homem desaparece durante chuva em Guarulhos

Um homem desapareceu durante a forte chuva que atingiu Guarulhos, na terça-feira (16/12).Os bombeiros retomaram as buscas, com três equipes, na manhã desta quarta-feira (17).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Enel diz que ainda não foi comunicada formalmente sobre fim de concessão

A vítima dirigia uma Fiorino branca e tentou atravessar uma área alagada, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O homem, que não teve a identidade divulgada, foi arrastado pela correnteza ao tentar sair do veículo.

Em nota, a Prefeitura de Guarulhos afirmou que o local do acidente “possui sistema de drenagem adequado", porém,"infelizmente, residências foram construídas sobre o córrego Taboão". Segundo o comunicado, isso "contribui para o alagamento da via, uma vez que, em períodos de fortes precipitações, o volume de água aumenta consideravelmente e o fluxo acaba sendo prejudicado".

Leia também: Aneel deve iniciar processo de perda de concessão da Enel em São Paulo

Duas mortes em Ilhabela

Em Ilhabela, no litoral paulista, dois homens morreram, segundo a Defesa Civil Estadual. A primeira vítima, de 78 anos, morreu soterrada após o muro do imóvel em que ele se localizava ceder por conta da água. A outra morte foi de um homem de 84 anos, que foi arrastado pela correnteza, no fundo da casa dele.

“Em diversos pontos da cidade, especialmente nos bairros Perequê e Barra Velha, carros foram arrastados pela enxurrada. Duas pessoas estão abrigadas na Casa do Caiçara: uma do bairro Perequê e outra do bairro Zabumba; as demais famílias atingidas se refugiaram em residências de parentes. A Estrada Parque de Castelhanos permanece obstruída”, escreveu a Prefeitura de Ilhabela.

“O Auditório do Paço Municipal da Prefeitura de Ilhabela está recebendo doações para as famílias atingidas pelas chuvas. O ponto de arrecadação fica na Rua Prefeito Mariano Procópio de Araújo Carvalho, 86 - Perequê, no bairro Perequê, região central. A Suspensão das atividades na UBS Barra Baixa e suspensão das aulas na Academia da Saúde do Perequê, Alto da Barra, Água Branca e Barra Baixa. O Centro de Referência Animal e a Nossa Farmácia no Perequê também estão fechados para atendimento ao público”, continuou.

* Estagiária sob a supervisão de Paulo Leite