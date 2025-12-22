Mãe é presa por matar o filho ao tirar tubo de traqueostomia

A Delegacia de Monte Aprazível, onde as investigações sobre o caso são feitas - (crédito: Reprodução / Google Maps)

Uma mulher de 36 anos foi presa em flagrante após retirar um tubo de traqueostomia do filho de 13 anos. O caso ocorreu no domingo (21/12), em um hospital localizado na Rua Presidente Vargas, em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Conforme informou a Secretaria de Segurança Pública do estado (SSP-SP), a mãe foi presa por homicídio culposo. A criança tinha necessidades especiais.

Ainda por meio de nota, a Secretaria comunicou que policiais militares foram acionados para atender a ocorrência no local. Lá, a suspeita foi abordada com falas desconexas. Ela afirmou ser enfermeira. Disse, também, que tentou manipular o tubo da traqueostomia no momento em que o procedimento falhou.

Os policiais verificaram e confirmaram que o tubo foi retirado. Em seguida, a criança morreu. A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML), logo depois, também foram acionados. A mãe foi conduzida à delegacia. O telefone celular da suspeita, as anotações médicas do paciente e um tubo com amostra de sangue foram apreendidos. Com o não pagamento da fiança, arbitrada em R$ 20 mil, a mulher permaneceu à disposição da Justiça.

Veja a nota na íntegra da Secretaria de Segurança Pública (SSP-SP):

"Uma mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante por homicídio culposo na manhã de domingo (21), na Rua Presidente Vargas, em Monte Aprazível, no interior de São Paulo. Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, constataram que a mulher apresentava falas desconexas. Durante o atendimento, foi verificado que ela havia retirado a traqueostomia do próprio filho, que não resistiu. A mulher foi conduzida à delegacia, onde a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 20 mil. Como o valor não foi pago, ela permaneceu à disposição da Justiça. Durante as diligências, o telefone celular da suspeita, as anotações médicas do menor e um tubo contendo amostra de sangue foram apreendidos. A perícia técnica e o Instituto Médico Legal (IML) foram acionados. O caso foi registrado na Delegacia de Mirassol, e as investigações seguem sob responsabilidade da Delegacia de Monte Aprazível para o completo esclarecimento dos fatos."

