Ministério da Saúde amplia prazo de vacinação contra HPV para jovens de 15 a 19 anos

A estimativa do governo federal é alcançar cerca de 7 milhões de adolescentes e jovens ainda não vacinados nessa faixa etária - (crédito: Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília)

O Ministério da Saúde decidiu estender até o primeiro semestre de 2026 a estratégia de resgate da vacinação contra o HPV voltada a jovens de 15 a 19 anos que não receberam a dose na idade prevista. A medida, que terminaria em dezembro deste ano, será mantida até a realização da campanha de vacinação nas escolas e tem como objetivo ampliar o acesso do público adolescente à imunização em todo o país.

A estimativa do governo federal é alcançar cerca de 7 milhões de adolescentes ainda não vacinados nessa faixa etária. Até este mês, a estratégia contabilizou 208,7 mil doses aplicadas, sendo 91 mil em meninas e 117,7 mil em meninos.

“Ao ampliar o prazo da estratégia de resgate, o Ministério da Saúde possibilita que adolescentes e jovens que perderam a oportunidade de se vacinar entre os 9 e 14 anos garantam sua proteção individual e contribuam para a redução da circulação do vírus na população”, destacou o diretor do Programa Nacional de Imunizações (PNI), Eder Gatti.

A ação abrange os cerca de 5,5 mil municípios brasileiros, com oferta nas Unidades Básicas de Saúde e em atividades extramuros realizadas em escolas, universidades, ginásios esportivos e centros comerciais, com apoio de estados e prefeituras.

A vacina contra o HPV integra o calendário nacional de imunização para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos e, desde 2024, passou a ser aplicada em dose única. Para pessoas imunocomprometidas, como quem vive com HIV, pacientes oncológicos e transplantados, o esquema segue com três doses, orientação que também vale para usuários de PrEP entre 15 e 45 anos e para vítimas de violência sexual a partir dos 15 anos.

*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro

