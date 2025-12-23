Mãe internada em UTI há 30 dias participa de formatura da filha; veja

Internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma paciente contou com o apoio de um hospital em Santa Catarina para participar da formatura - (crédito: Reprodução/Instagram/@hmsf_sbs)

Internada há cerca de 30 dias em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), uma paciente contou com o apoio de um hospital em Santa Catarina para participar da formatura de ensino médio da filha. Vilmeri Ulbrich está em tratamento devido a uma condição crônica.

A cerimônia foi realizada no sábado (20/12), na cidade de Mafra, vizinha a São Bento do Sul, onde Vilmeri está hospitalizada. Para acompanhar o evento, a paciente percorreu aproximadamente 62 quilômetros em uma ambulância disponibilizada pela Secretaria Municipal de Saúde de Mafra.

Um vídeo divulgado nas redes sociais do Hospital Sagrada Família mostra os preparativos para a saída da paciente, incluindo maquiagem e cuidados com o cabelo, realizados por profissionais. As imagens também registram o transporte até o local da formatura, com o suporte da equipe hospitalar.

Vilmeri acompanhou a cerimônia em uma cadeira de rodas. Para viabilizar a participação da paciente no evento, uma equipe multiprofissional do hospital organizou toda a estrutura necessária, garantindo os equipamentos e os cuidados especializados para a manutenção do tratamento durante o deslocamento e a permanência fora da unidade.

No vídeo publicado pela instituição, a filha, Laís, relatou a emoção ao ver a mãe presente. “Eu estava muito triste porque achava que minha mãe não poderia vir. É um momento único na minha vida, e ela estava na UTI”, afirmou. “Vou ficar eternamente grata”, completou.