Mulher atropelada e arrastada por 1 km passa por nova amputação

Tainara Souza Santos, 31 anos, precisou de nova intervenção cirúrgica, segundo anunciou a mãe

Tainara Souza Santos, de 31 anos, foi atropelada e arrastada por cerca de 1 km - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

Atropelada e arrastada por um veículo em São Paulo, no dia 29 de novembro deste ano, Tainara Souza Santos, 31 anos, precisou passar por nova intervenção cirúrgica de amputação. Em publicação nas redes sociais, a mãe da vítima, Lúcia Aparecida, informou a realização da operação. 

De acordo com Lúcia, o procedimento ocorreu nessa segunda-feira (22/12). Uma nova amputação, na região da coxa, precisou ser feita. A escolha se dá pela necessidade de reconstruir os glúteos de Tainara. Ela ainda precisou ser submetida a uma traqueostomia para a retirada de um tubo respiratório. Uma cirurgia plástica de reparação também foi realizada. O estado de saúde da vítima ainda é instável. "De todas as cirurgias que ela já fez, essa será a mais desafiadora para os médicos", afirmou Lúcia. 

Depois de atropelada, Tainara foi socorrida por testemunhas e levada em estado grave ao hospital. Em uma primeira cirurgia, ela precisou amputar as duas pernas por conta dos ferimentos. Ela foi arrastada por cerca de um quilômetro. 

Apontado pela Polícia Civil como responsável pelo atropelamento, Douglas Alves da Silva, 26 anos, se tornou réu por tentativa de homicídio e feminicídio. Segundo as investigações, ele teria mantido um relacionamento com a vítima. Ao vê-la com outro homem, a atropelou, motivado por ciúmes. Ele negou envolvimento com Tainara. 

Gabriel Botelho

Brasiliense de 21 anos, apaixonado desde o princípio da vida por esportes, mas de maneira um pouco mais afetuosa pelo futebol. No jornalismo desde 2020, ano de entrada no Ceub

Por Gabriel Botelho
postado em 24/12/2025 00:10
