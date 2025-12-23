Médico da Secretaria de Saúde do DF morre afogado ao salvar as filhas

Anibal se formou em medicina pela UnB e trabalhava na rede pública havia 12 anos e seis meses - (crédito: Reprodução/Instagram)

O médico psiquiatra Anibal Okamoto Júnior, de 38 anos, morreu afogado após salvar as duas filhas no mar em Matinhos, no litoral do Paraná. Ele conseguiu retirar as crianças da água, mas acabou apresentando dificuldades para retornar em segurança. Anibal deixa a mulher e as duas meninas, de 12 e 9 anos.

Servidor da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) desde maio de 2013, Anibal atuava na especialidade de clínica médica. Formado em medicina pela Universidade de Brasília (UnB), realizou residência médica em Psiquiatria entre 2017 e 2020 no Hospital São Vicente de Paulo (HSVP). Em 2019, concluiu especialização em Pesquisa Clínica pela Harvard T.H. Chan School of Public Health, nos Estados Unidos.

Em nota enviada ao Correio, a SES-DF manifestou pesar e ressaltou o legado deixado pelo médico. “Profissional exemplar, ético, humano e comprometido com seus pacientes, Aníbal foi dono de um legado de dedicação e competência. Irá fazer imensa falta aos colegas, pacientes e a toda a comunidade de Santa Maria”, afirmou a secretaria.

O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal (CRM-DF) também lamentou a morte do profissional. “Profissional dedicado à psiquiatria, Anibal construiu uma trajetória marcada pelo compromisso com o cuidado, a escuta e o acolhimento, deixando uma contribuição relevante para a medicina e para todos que tiveram a oportunidade de conviver com seu trabalho e sua humanidade”, destacou o conselho.

Ao portal g1 local, o Corpo de Bombeiros do Paraná afirmou que o afogamento ocorreu em uma área próxima às pedras de um espigão, fora do alcance de atuação dos postos de guarda-vidas. A corporação informou que o médico entrou no mar acompanhado das filhas, que conseguiram sair da água pelas pedras, enquanto o pai permaneceu em situação de risco. Matinhos fica a 110km de Curitiba.

Anibal foi socorrido e transportado de helicóptero para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Praia Grande, mas não resistiu e teve o óbito confirmado na unidade de saúde. O caso ocorreu no domingo (21/12). O Correio tenta contato com a Secretaria da Segurança Pública do Paraná e aguarda uma resposta.

O velório de Anibal Okamoto estará previsto para amanhã, véspera de Natal, no Cemitério Campo da Esperança da Asa Sul das 9h às 11h.

Anibal também era psiquiatra no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Valparaíso. A prefeitura também lamentou a morte do profissional "Seu legado de serviço, empatia e respeito permanecerá vivo na memória de todos que tiveram a honra de conviver com seu trabalho", diz a prefeitura em postagem no Instagram.