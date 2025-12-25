"Agora é pedir por justiça", diz mãe de mulher morta após ser arrastada

Jovem estava hospitalizada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde o fim de novembro, quando foi atropelada e arrastada por um carro conduzido por um ex-companheiro - (crédito: Reprodução)

A mãe de Tainara Souza Santos, de 31 anos, lamentou a morte da filha, ocorrida na noite desta quarta-feira (24/12), após quase um mês de internação. "É uma dor enorme. Mas acabou o sofrimento e agora é pedir por justiça", afirmou a mãe. A jovem estava hospitalizada no Hospital das Clínicas, em São Paulo, desde o fim de novembro, quando foi atropelada e arrastada por um carro conduzido por um ex-companheiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Por meio das redes sociais, a mãe ainda agradeceu as mensagens de apoio e orações recebidas. “Agradeço desde já todas as mensagens de oração, carinho e amor que vocês tiveram comigo e pela minha filha. Ela acabou de partir desse mundo cruel e está com Deus”, escreveu.

Mãe lamenta morte de mulher morta após ser arrastada na Marginal: "Dor Enorme" (foto: Reprodução/Instagram )

Durante o período de internação, Tainara passou por três cirurgias, incluindo duas amputações. Ela chegou a sair do coma induzido e foi extubada, apresentando sinais de melhora. No entanto, o quadro clínico se agravou após uma cirurgia realizada na segunda-feira (22/12), para uma nova amputação na região da coxa, e a jovem não resistiu. A morte foi confirmada pela família e pela equipe jurídica que acompanhava o caso.

Leia também: Justiça decreta prisão preventiva de homem que degolou mulher em Taguatinga

Relembre o caso

O crime ocorreu após uma discussão em um bar na Zona Norte da capital paulista. De acordo com testemunhas, o ex-companheiro de Tainara não aceitava o fim do relacionamento e, motivado por ciúmes, utilizou o carro para atropelar a vítima.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Tainara foi atingida e arrastada por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, uma das principais vias da cidade.

Douglas Alves da Silva, de 26 anos, apontado pela Polícia Civil como responsável pelo crime, foi preso em flagrante poucas horas após o ocorrido e se tornou réu por tentativa de homicídio e feminicídio. Segundo as investigações, ao ver a vítima acompanhada de outro homem no bar, ele teria avançado com o veículo contra ela. A defesa afirma que Douglas é réu confesso, mas nega envolvimento com Tainara.

Leia também: Assassinato em quartel esbarra em controvérsia de feminicídio ou crime militar

*Com informações da Agência Estado